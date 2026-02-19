Detuvieron al hermano del Rey de Inglaterra, el expríncipe Andrés, por el caso Jeffrey Epstein

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Escuchar esta nota
La policía británica detuvo este jueves 19 de febrero de 2026 al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en relación con sus vínculos con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Se trata de una detención que ocurre en medio de una investigación más amplia sobre documentos recientemente liberados que vinculan al antiguo miembro de la familia real con el fallecido delincuente sexual.
La operación se inició por la mañana en su residencia en Sandringham, en Norfolk, con la presencia de coche patrullas y agentes que actuaron para ponerlo bajo custodia policial. La fuerza policial Thames Valley Police confirmó que el arresto se realizó bajo sospecha de mala conducta en cargo público, aunque no identificó oficialmente al detenido, como suele exigirse por la ley británica.
La causa se relaciona con revelaciones derivadas de millones de páginas de documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, que sugieren que Andrés pudo haber compartido información confidencial del gobierno británico con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido en 2010. La investigación está en una fase temprana y continuará con el análisis de más evidencias y declaraciones.
Este arresto representa un momento sin precedentes para la familia real británica, que ha enfrentado presiones crecientes por la vinculación del expríncipe con el círculo de Epstein y por las acusaciones de conducta inapropiada durante años.
Hasta el momento no ha habido comentarios oficiales de Buckingham Palace, y las autoridades han señalado que proporcionarán actualizaciones conforme avance la investigación.
