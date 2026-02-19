El Barba le pone fin a un ciclo histórico que le devolvió el protagonismo a Estudiantes y lo dejó a un paso del récord

Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
Con 1082 días al frente del plantel, el DT se despide tras la obtención de cinco títulos, rellenado las páginas doradas del Club
Pese a la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez de la dirección técnica del primer equipo de Estudiantes, el entrenador se metió en la historia grande del Club y en casi tres años, estampó su nombre entre los más grandes técnicos de la Institución. Además, se mantiene como el segundo entrenador que más estrellas consiguió y quedó a una, de Osvaldo Zubeldía, que tiene seis.
Desde su llegada el 6 de marzo del 2023 para reemplazar a Abel Balbo, el Pincha se convirtió en un equipo que se acostumbró a ganar. Tuvo altibajos, pero siempre el DT logró que Estudiantes salga adelante, más allá de las bajas que sufrió el plantel. En casi tres años al frente del equipo, rellenó las páginas doradas de un equipo que se convirtió en uno de los más fuertes del fútbol argentino en los últimos años.
En todo este tiempo, el Barba puso al León en el primer plano nacional: primero, consiguió romper una sequía de 13 años con la conquista de la Copa Argentina en 2023. Ese título encaminó el proceso, para ir por cuatro conquistas más entre 2024 y 2025.
El camino de Domínguez como capitán en jefe no fue lineal, ya que tuvo varios altibajos, que por momentos pusieron su continuidad en duda. Entre ellos, se encuentra la derrota ante Gimnasia en el primer clásico que disputó, o el caso Magnabosco que puso en vilo su futuro. A su vez, sufrió varias pérdidas de piezas claves que debilitaron el equipo, pero pudo salir a flote. Otro episodio fue el de la eliminación en los playoff del Apertura 2025 y las complicaciones del Clausura, donde coronó con una nueva estrella.
Sin dudas, a pesar de estas situaciones, Domínguez logró ingresar en la mesa de los grandes entrenadores de la historia de Estudiantes. Sus números lo avalan. En ese sentido, desde su debut ante Huracán el 12 de marzo de 2023, dirigió 163 partidos, en los cuales sumó 72 victorias, 49 empates y 42 derrotas, sumando un total de 265 puntos. Además, su equipo convirtió 216 goles y le marcaron 146.
El Barba rompió varias rachas y volvió a posicionar al equipo en lo más alto, con las obtenciones de los títulos de Copa Argentina, Copa de La Liga, Trofeo de Campeones –en dos oportunidades– y Torneo Clausura, en más de dos años y medio.
Por su parte, también rompió la racha de más de 40 años sin que un DT llegue al centenar de partidos de manera ininterrumpida. El caso más reciente fue el de Eduardo Luján Manera al frente del Pincha, a mediados de la década del ’80. Cabe mencionar que el ciclo ininterrumpido más largo en la historia de Estudiantes lo posee el Zorro Osvaldo Zubeldía, con 270 partidos entre 1965 y 1970. Seguido del Doctor con 200 durante 1973 y 1976. En la tercera colocación aparece Domínguez con 163 encuentros disputados entre 2023 y la actualidad.
Con estos números que garantizan un exitoso paso en Estudiantes, Eduardo Rodrigo Domínguez le pone fin a su ciclo en el Club, dando un paso al costado, en un año donde cargado de compromisos y con la posibilidad de sumar nuevas estrellas en las finales de la Supercopa Argentina e Internacional.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
