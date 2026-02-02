Costa Rica, por una política de “mano dura”

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI
Los costarricenses votaron para elegir presidente, con la oficialista Laura Fernández como gran favorita por sus promesas de mano dura contra la violencia del narcotráfico que, según sus rivales, empujarán al país al autoritarismo.
Las urnas cerraron a las 18 horas locales (21, hora argentina), tras una jornada de 12 horas a la que fueron llamados 3,7 millones de costarricenses a escoger también diputados en este país reconocido por su democracia, pero azotado en los últimos años por la criminalidad.
Al caer la noche, miles de personas ondeaban banderas de sus partidos y sonaban bocinas en San José y otras ciudades, a la espera de los primeros resultados que se esperaban esta madrugada con fuerte expectativa.
“A diferencia de países como Nicaragua o Venezuela, aquí tenemos el privilegio de votar (libremente). El desafío más importante es combatir el narcotráfico”, dijo a la AFP Diego Araya, cajero de banco de 25 años, en el sureste capitalino.
Fernández, politóloga derechista de 39 años, reiteró anoche que su meta es “ganar en primera ronda”, para lo que necesitaba el 40% que le han dado las encuestas. Una eventual segunda vuelta sería el 5 de abril.
Heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, la exministra también aspira a lograr 40 de 57 escaños del Congreso para reformar la Constitución y los poderes del Estado.
