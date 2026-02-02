Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |JAVIER TARAZONA

Liberan a un destacado activista en Venezuela

Liberan a un destacado activista en Venezuela

Javier Tarazona

2 de Febrero de 2026 | 01:27
Edición impresa

Más de cuatro años después de su detención, el defensor de derechos humanos y profesor Javier Tarazona recuperó ayer la libertad en Caracas, en una noticia que fue confirmada por organizaciones civiles y celebrada por su familia. La excarcelación se produjo en el marco de un proceso de liberaciones anunciado por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención militar estadounidense que puso fin al mandato de Nicolás Maduro.

La salida de prisión de Tarazona fue confirmada en la red social X por ONGs y allegados. Su hermano, José Tarazona, expresó su emoción al señalar que, luego de cuatro años y siete meses encarcelado, “llegó este tan anhelado día”. “Mi hermano está en libertad, gracias a Dios Todopoderoso”, escribió.

PERSEGUIDO POR EL RÉGIMEN

Director de la organización FundaRedes, Tarazona había sido detenido en julio de 2021 luego de denunciar acoso por parte de agentes de inteligencia. Durante su labor como activista, también había alertado sobre la presencia de grupos armados ilegales en la frontera con Colombia y su presunto vínculo con altos mandos del oficialismo. Amnistía Internacional denunció en reiteradas ocasiones el deterioro de su salud por la falta de atención médica mientras permaneció detenido.

El defensor fue acusado de “incitación al odio”, “traición a la patria” y “terrorismo”, cargos frecuentemente utilizados contra opositores reales o percibidos del poder. Su liberación fue celebrada por referentes políticos y sociales. La líder opositora María Corina Machado se dijo conmovida y afirmó que “Venezuela toda admira y respeta tu valentía”, al tiempo que reclamó la libertad de todos los presos políticos. También la ONG Provea destacó el fin de lo que calificó como una detención “prolongada e injusta”. Según el Foro Penal, hasta ayer se contabilizaban 317 excarcelaciones por motivos políticos, aunque alrededor de 700 personas continúan detenidas.

 

