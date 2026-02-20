Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Estados Unidos desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres por orden de Donald Trump

Estados Unidos desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres por orden de Donald Trump
20 de Febrero de 2026 | 12:25

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará al Pentágono y otras agencias gubernamentales publicar los archivos relacionados con la vida alienígena y los ovnis, según publicó en su cuenta de Truth Social.

Trump indicó que la medida buscará recopilar y hacer públicos papeles sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales con el objetivo de transparentar información que durante décadas generó especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestres.

En 2022, la agencia espacial de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados, según los antecedentes de esta noticia que publica, entre otros, Telesur.

La investigación, sigue ese medio, cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre de 2023, no halló pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables estén relacionados con vida extraterrestre inteligente.

Sin embargo, los expertos recomendaron a la NASA utilizar satélites y otros instrumentos, incluida la inteligencia artificial, para procurar más información sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), concluye.

