Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Super Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo y los primeros números

Política y Economía

Extienden por dos años la emergencia ferroviaria

Extienden por dos años la emergencia ferroviaria
20 de Febrero de 2026 | 12:38

Escuchar esta nota

Con el objetivo de acelerar obras de mantenimiento y recuperar la red de trenes de pasajeros antes de avanzar con su privatización, el Gobierno nacional extendió este viernes por otros dos años, hasta junio de 2028, la emergencia pública en materia ferroviaria.

Lo hizo mediante la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular del área Fernando Herrmann. “La extensión de la emergencia permitirá mantener herramientas excepcionales de gestión, continuando con la reorganización del sistema ferroviario orientada a su eficientización y futura privatización, conforme a los lineamientos definidos por el Gobierno”, plantearon.

La decisión se produce cuatro meses antes de que venciera el plazo original del régimen de emergencia, dictado en junio de 2024 tras un choque de trenes en la línea San Martín a la altura de la estación Palermo. Allí, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había indicado una situación estructural de deterioro generalizado en materia de infraestructura, material rodante, programación de inversiones, sostenibilidad presupuestaria y niveles de servicio.

La prórroga, se justificó, en la necesidad de tener mayor previsibilidad y seguridad jurídica para darle continuidad a las “acciones en curso”, que incluyen obras en las líneas del Área Metropolitana (AMBA) y de cargas de jurisdicción nacional.

La inversión en trenes

En el marco de ese plan, están en ejecución las 226 obras prioritarias y de las más de 60 acciones estratégicas diseñadas, orientadas a mejorar el estado de las vías, el material rodante, el señalamiento, la infraestructura eléctrica y la mitigación de riesgos operativos. Muchas de ellas se vienen realizando en la Línea Roca, que une La Plata con Constitución, lo que provoca la suspensión del servicio los fines de semana para la realización de esas tareas..

Para eso, distribuye los fondos en 31% para obras en vías y puentes; otro 27% a la compra y reparación de material rodante, repuestos para mantenimientos pesados y a la modernización y ampliación de talleres ferroviarios; 26% a obras de señalamiento; 7% a obras estratégicas de infraestructura; 5% a obras eléctricas y el resto a otras intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos operativos.

LE PUEDE INTERESAR

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones

Además, dijeron desde Transporte, se avanzó en la recuperación de infraestructura con más de 100 años de antigüedad, la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación total del sistema de frenado automático en líneas de trenes del AMBA.

Entre otras medidas, también se impulsaron inversiones en material rodante y repuestos entre ellos la compra de tres locomotoras, 43 triplas diésel (150 coches de pasajeros), repuestos para más de 500 coches eléctricos y la modernización de instalaciones técnicas, con el objetivo de reducir fallas, demoras y cancelaciones en el servicio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Sin tiempo para lamentos, el León recibe a Sarmiento: formaciones, hora y TV

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa

Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad
Últimas noticias de Política y Economía

La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país

Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes

Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Espectáculos
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Se vendió la casa de la discordia: María Fernanda Callejón y el odontólogo platense Ricky Diotto llegaron a un acuerdo 
Policiales
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
VIDEO. Muerte y descontrol vial: el drama del tránsito se cobró otra vida en la Región
VIDEO. Histórica condena en Kosovo por el femicidio de Clara Urdangaray
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
Por qué se va Eduardo Domínguez
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
Atlético Mineiro, el nuevo desafío internacional de Eduardo Domínguez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla