Atacaron al dueño de un negocio y le sustrajeron dinero de una camioneta

Un comerciante de 65 años fue atacado a golpes por dos delincuentes, cerca del mediodía de ayer en el barrio La Granja. Y los agresivos sujetos luego escaparon con una considerable cantidad de dinero que había en la guantera de una camioneta familiar.

Así lo dieron a conocer fuentes ligadas a la investigación, quienes citaron que el violento episodio ocurrió cerca de las 11.30 en avenida 520 entre 143 y 144, donde funciona el comercio “Frigosuar”. La víctima no precisó el monto sustraído, pero citó que la plata estaba en una Toyota Hilux modelo 2W4, que abrieron con un inhibidor de alarma.