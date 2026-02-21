Iba en moto a su trabajo, pero fue abordado por ladrones y se la robaron

Un hombre de 49 años se dirigía en su moto, a las 5 de la mañana de ayer, hacia su lugar de trabajo. Pero en las calles 167 y 40 se cruzaron en su trayecto tres motochorros, que le sustrajeron el rodado y una billetera con dinero y documentación.

Voceros oficiales citaron que la banda se movilizaba en una moto de 150 cilindradas, de color oscuro, y lograron bajo amenazas de muerte con un revólver, quitarle una Motomel modelo DLX 110, roja con detalles en negro. También le llevaron 15 mil pesos, un celular y documentación. Siguen prófugos.