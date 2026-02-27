Juventud y Tolima, los últimos clasificados

Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Juventud de Las Piedras volvió a hacerse fuerte en los últimos minutos del partido y se impuso como visitante por 2 a 1 ante Guaraní de Paraguay, con el mismo resultado en el global, por la vuelta de la fase previa 2 de la Copa Libertadores.
La visita abrió el marcador a los 5 minutos del complemento, con el tiro libre del defensor Federico Barrendeguy y, aunque el arquero Gaspar Servio había empatado de penal a los 9 minutos, el delantero Ramiro Peralta marcó el gol decisivo, en el tercer minuto de descuento.
Además, el partido tuvo un expulsado por lado en el segundo tiempo: el defensor Sebastián Zaracho en el local, a los 2 minutos, y el delantero Pablo Lago, en el séptimo minuto de adición.
Con el triunfo, en una histórica primera participación en el certamen continental, Juventud avanzó a la tercera y última ronda previa, en la que enfrentará a Deportivo Independiente Medellín de Colombia por un lugar en la fase de grupos.
Sin embargo, en caso de caer, tiene asegurado su lugar en la Copa Sudamericana, la competencia a la que no podrá acceder Argentinos Juniors.
De esta manera los cruces para meterse en el bombo 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores quedó de la siguiente manera: Juventud vs. Independiente Medellín; Botafogo vs. Barcelona de Ecuador; Deportes Tolima (eliminó por penales anoche a Táchira 3-0 tras perder como local 0-1) vs O’Higgins de Chile; y Sporting Cristal vs. Carabobo de Venezuela.
Los cuatro equipos ganadores se meterán en la fase de grupos mientras que los perdedores jugarán la Copa Sudamericana.
Hay que recordar que Estudiantes debutará como visitante de un equipo del Bombo 4. Podría ser uno de estos equipos.
