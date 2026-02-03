Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación

Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
3 de Febrero de 2026 | 13:46

Escuchar esta nota

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió esta mañana al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, escoltado por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien rechazó la Reforma Laboral en la que trabaja el Gobierno y reiteró sus planteos por la deuda de Nación con la provincia que lidera. 

El mandatario provincial llegó a Casa Rosada a las 10, luego de las dos fallidas audiencias que debió suspender por problemas personales y por las complejas condiciones climáticas que azotaban a su provincia.

Al término del intercambio que duró poco más de una hora, el peronista pidió un proyecto que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

“Una Reforma Laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió desde el Patio de Palmeras. 

En la misma línea, agregó: “Se lo plantee recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.

“Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, amplió. 

En busca de "puentes"

Si bien los representantes del Poder Ejecutivo buscan tender puentes con el representante provincial reticente al vínculo, se muestra dispuesto a dialogar. Sin embargo, pidió que el intercambio tenga lugar en Casa Rosada y no en La Pampa.

Como en cada oportunidad, reiteró sus reclamos por la deuda que contrajo la Nación con la provincia que ubica en 400.000 millones correspondientes al déficit previsional. La Pampa, al igual que otras 13 provincias, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no perciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En el marco del esquema de cancelación de deuda de Nación con las provincias, Ziliotto planteó: “Hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la Provincia de La Pampa está dispuesta a terminar y adjudicar y administrar. Y también surgió el tema este de las rutas nacionales”. 

En la administración libertaria intentan sumar voluntades que les permita sancionar el proyecto de “Modernización” Laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei. Con el inicio de las sesiones extraordinarias, y la posibilidad de tratarla en el recinto el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, la mesa política tiende puentes con todos los sectores.

Bullrich, a la carga

En ese orden, la Libertad Avanza buscará este martes superar las diferencias que mantiene con los bloques dialoguistas del Senado, que están centradas en la rebaja del Impuesto a las Ganancias, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir las indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, a través de una reunión que se llevará a cabo a las 15.

La jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, mantendrá desde las 15 una reunión con el “grupo de los 44”, que es la nueva mayoría que construyó y que le permitió aprobar el Presupuesto, para a enhebrar los acuerdos para aprobar esta reforma el 11 de febrero.

Durante el encuentro que se realizará a las 15 en las oficinas de la bancada radical, Bullrich traerá las respuestas del Gobierno a los pedidos de bloques dialoguistas que en muchos casos hicieron los propios gobernadores, en especial aquellos vinculados con el capítulo fiscal.

Lo cierto es que el oficialismo ya tiene asegurados los votos para la aprobación en general pero necesita garantizar el apoyo a cada uno de los artículos de la ley, y en especial de aquellos que son el corazón de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei, que apunta a generar empleo registrado.

Las negociaciones se realizan en forma simultánea al dialogo que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que afecten sus finanzas.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich tiene decidido negociar los cambios hasta el último minuto antes de la votación, pero quiere tener asegurados los votos para que "no se caiga ningún articulo central de la ley”.

El encuentro contará con la participación de de los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Martín Goerling Lara (PRO) Flavia Royon (Primero Los Salteños); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Avila (Independencia);  Carlos ‘Camau’ Espínola (Provincias Unidas), y Jose Carambia y Natalia Gadano de Por Santa Cruz.

El Gobierno necesita de los bloques aliados ya que La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y necesita sumar a los tres del PRO y a los 10 radicales, además de los bloques provinciales, para tener asegurados 37 senadores para abrir la sesión y ese número para votar en general y particular.

