Para Pedro Silva siempre hay que “salir a ganar”

No había jugado un gran partido, pero un rato antes ya había avisado con un centro que Marcelo Torres no puso conectar bien. Cuando la pelota salió del botín izquierdo de Pedro Silva, todo el Bosque tuvo la sensación de que podía pasar algo. Ese algo fue el cabezazo de Agustín Auzmendi, que encaminó la victoria frente a Aldosivi.
El lateral izquierdo hizo su análisis del juego.“Ellos encontraron el gol con el penal. Nosotros lo seguimos buscando con nuestras herramientas y por suerte lo pudimos encontrar”, explicó el cordobés.
Para Silva Torrejón, hay que valorar lo propio más que analizar al rival: “ellos estaban bien parados atrás y cerraban los espacios. Me quedo con lo nuestro, lo que venimos trabajando y lo que queremos nosotros”.
Además, el defensor valoró el parte de los cambios que realizó Zaniratto en el complemento. “Los chicos entraron muy bien y fueron importantes para lograr esta victoria”, explicó. Párrafo aparte para la pelota que Miramón le puso en el tanto de Auzmendi. “Nacho Miramón metió un cambio de frente justo. Y después el Tanque entró muy bien. Fue un lindo gol”, explicó el jugador surgido de las juveniles de Boca.
Para Silva Torrejón, no hay que hablar de objetivos a largo plazo, sino que “hay que ir partido a partido. Tenemos que salir a ganar”.
Por otra parte, ponderó el nivel físico del equipo. “Creo que el equipo está bien físicamente. En los últimos minutos lo seguimos buscando, yendo al frente”, aspecto vital para forzare el juego en los últimos minutos del encuentro.
Respecto de la competencia interna del plantel, Silva dijo que “hay muchos juveniles. Estamos para ayudarlos, para que crezcan. Y que ellos también nos ayuden a nosotros. Es todo positivo”.
