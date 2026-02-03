Quién es Pedro Lines, el funcionario a cargo de medir la inflación

Poco después de que trascendiera la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que quien lo sucederá en el cargo será Pedro Lines.

El designado titular del INDEC era hasta ayer director técnico del organismo y, curiosamente, se encontraba en la búsqueda activa de trabajo en la red social LinkedIn.

En su foto de perfil tenía hasta antes de su designación la insignia verde “open to work”, es decir, que estaba buscando empleo.

“Lo que pasa es que los sueldos quedaron muy bajos en el sector público”, reconoció el propio Caputo durante una entrevista radial.

Lines es un funcionario técnico, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Como se dijo, Lines ya formaba parte del INDEC, donde se desempeñaba como director técnico desde 2018. Desde ese rol, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

Según sus redes sociales, también es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

Además, en el ámbito académico se desempeñó durante diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El nuevo titular del INDEC comenzó su carrera profesional en el área de Cuentas Nacionales, participando en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, con tareas de recolección, validación y análisis de datos. Más adelante, fue responsable de la consistencia final y del tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997, además de los cálculos de consumo privado e inversión bruta interna fija.

Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macroeconómica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano plazo y la desestacionalización de series económicas.

“Continuidad institucional”

Durante su carrera adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Indec, “el nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”.