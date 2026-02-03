Tras el pasacalle, va por más: Castro dispuesto a todo por recuperar a Siciliani

Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
La periodista Paula Varela se encontró casualmente con Luciano Castro y no perdió la oportunidad de preguntarle por su escandalosa separación de Griselda Siciliani tras filtrarse varios mensajes que probaron diversas infidelidades. Tras la ruptura, el actor intentó reconquistar a la actriz y sorprendió al ponerle un pasacalle en el que le gritó al mundo su amor. Pero, por ahora, no prosperó. Él, sin embargo, está dispuesto a seguir intentando.
“Lo vi bien y muy enamorado, con ganas de reconquistarla y volver con ella. Siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste, lo bajonea, porque él quería quedarse hasta el final con ella”, dijo la periodista de “Intrusos”.
Además, contó: “Me dijo que es capaz del pasacalle o de cualquier cosa que sea necesaria, porque es la mujer de su vida”. Según Varela, Castro está “arrepentido y dispuesto a luchar” para recuperar el vínculo con la actriz.
