Facundo Tello, el árbitro ante Riestra

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros de la cuarta fecha y Facundo Tello fue el designado para ser el encargado en el partido entre Estudiantes y Deportivo Riestra.
Se trata de un partido de alto impacto por todo lo que viene denunciando el Pincha y mucho más tras el fallo que perjudicó a Riestra el domingo pasado en su partido contra Barracas. De esta manera Tello queda descartado para el clásico.
El equipo de Reserva de Estudiantes igualó 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe, en lo que fue su primer partido oficial del año.
El equipo que dirige Jonatan Schunke no tuvo mucha precisión en el juego y fue cediendo territorio ante la presión del local. Tuvo una chance muy clara en el cierre del primer tiempo, pero Galo Galarza desperdición un penal.
En el complemento con los cambios no logró imponerse y por eso se fue conformando con un empate que le suma pero que no mostró su mejor versión.
Boca va por el atacante y quiere liberar otro cupo
El Xeneize y la polémica por sus 40 mil socios menos: ¿qué sucedió?
