Facundo Tello, el árbitro ante Riestra

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros de la cuarta fecha y Facundo Tello fue el designado para ser el encargado en el partido entre Estudiantes y Deportivo Riestra.

Se trata de un partido de alto impacto por todo lo que viene denunciando el Pincha y mucho más tras el fallo que perjudicó a Riestra el domingo pasado en su partido contra Barracas. De esta manera Tello queda descartado para el clásico.

EMPATÓ LA RESERVA EN SU DEBUT EN EL TORNEO

El equipo de Reserva de Estudiantes igualó 0-0 en su visita a Colón de Santa Fe, en lo que fue su primer partido oficial del año.

El equipo que dirige Jonatan Schunke no tuvo mucha precisión en el juego y fue cediendo territorio ante la presión del local. Tuvo una chance muy clara en el cierre del primer tiempo, pero Galo Galarza desperdición un penal.

En el complemento con los cambios no logró imponerse y por eso se fue conformando con un empate que le suma pero que no mostró su mejor versión.