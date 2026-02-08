Delfines y orcas cazan juntos y comparten el menú

Un hallazgo sorprendente en aguas canadienses está cambiando lo que la ciencia sabía sobre la vida social de los grandes mamíferos marinos. Por primera vez, un estudio documentó a orcas y delfines de flancos blancos cazando juntos y compartiendo el alimento, una cooperación inédita entre dos especies que hasta ahora solo se sabía que convivían en el mismo entorno. La investigación, publicada en Scientific Reports, muestra escenas poco habituales: orcas y delfines sumergiéndose al unísono, siguiendo las mismas presas y evitando cualquier tipo de conflicto por la comida. Lejos de competir, parecen coordinarse. “Verlas cazar juntas cambia por completo nuestra comprensión de estos encuentros”, explicó Sarah Fortune, autora principal del trabajo. Gracias al uso de drones y dispositivos de seguimiento instalados cerca de la isla de Vancouver, los científicos lograron observar cómo las orcas modificaban su rumbo para seguir a los delfines en inmersiones de alimentación. La clave estaría en la ecolocalización: las orcas guardarían silencio para aprovechar la “detección” de los delfines y así localizar salmones Chinook, demasiado grandes para estos últimos. El reparto del botín también sorprendió. En varias ocasiones, los delfines se alimentaron de restos de salmones capturados y desmenuzados por las orcas. Para los expertos, se trata de una alianza estratégica: las orcas ahorran energía y encuentran mejor sus presas, mientras que los delfines ganan protección y acceso a alimento. Un ejemplo fascinante de cooperación en el océano.