Delfines y orcas cazan juntos y comparten el menú

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Un hallazgo sorprendente en aguas canadienses está cambiando lo que la ciencia sabía sobre la vida social de los grandes mamíferos marinos. Por primera vez, un estudio documentó a orcas y delfines de flancos blancos cazando juntos y compartiendo el alimento, una cooperación inédita entre dos especies que hasta ahora solo se sabía que convivían en el mismo entorno. La investigación, publicada en Scientific Reports, muestra escenas poco habituales: orcas y delfines sumergiéndose al unísono, siguiendo las mismas presas y evitando cualquier tipo de conflicto por la comida. Lejos de competir, parecen coordinarse. “Verlas cazar juntas cambia por completo nuestra comprensión de estos encuentros”, explicó Sarah Fortune, autora principal del trabajo. Gracias al uso de drones y dispositivos de seguimiento instalados cerca de la isla de Vancouver, los científicos lograron observar cómo las orcas modificaban su rumbo para seguir a los delfines en inmersiones de alimentación. La clave estaría en la ecolocalización: las orcas guardarían silencio para aprovechar la “detección” de los delfines y así localizar salmones Chinook, demasiado grandes para estos últimos. El reparto del botín también sorprendió. En varias ocasiones, los delfines se alimentaron de restos de salmones capturados y desmenuzados por las orcas. Para los expertos, se trata de una alianza estratégica: las orcas ahorran energía y encuentran mejor sus presas, mientras que los delfines ganan protección y acceso a alimento. Un ejemplo fascinante de cooperación en el océano.
