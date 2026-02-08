Trump retoma la pesca en un área protegida del Atlántico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que restablece la pesca comercial en aguas protegidas del Atlántico, en una zona reconocida por su alta biodiversidad marina. La medida reabre la explotación pesquera en el Monumento Nacional Marino de los Cañones y Montes Submarinos del Noreste, y genera una nueva polémica.

El área protegida abarca cerca de 13.000 kilómetros cuadrados —una superficie mayor que la del Parque Nacional Yellowstone— y está ubicada a unos 200 kilómetros al sudeste de Cape Cod, en el estado de Massachusetts.

La reserva fue establecida en 2016 por el entonces presidente Barack Obama, quien advirtió que la región enfrentaba amenazas vinculadas a la sobrepesca y al impacto del cambio climático. Desde su creación, el sitio fue considerado de gran interés científico por la riqueza de sus ecosistemas submarinos.

Durante su primer mandato, Trump ya había habilitado la pesca comercial en el área, pero esa decisión fue revertida posteriormente por el expresidente Joe Biden.

Argumentos del Gobierno

En la nueva proclamación, Trump sostuvo que las especies vegetales y animales presentes en la zona ya cuentan con protección suficiente bajo las leyes vigentes, por lo que —según argumentó— no resultaba necesaria una prohibición específica de la pesca comercial.

La decisión, que era esperada desde el año pasado, fue celebrada por la Asociación de Pescadores de Nueva Inglaterra (NEFSA), que reclamaba la reapertura del área para la actividad económica.

Organizaciones de conservación expresaron su rechazo a la medida y advirtieron sobre el riesgo para la fauna marina. Jessica Redfern, del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra, subrayó que el monumento “alberga especies increíbles desde el lecho marino hasta la superficie”.

Según datos del acuario, durante un reconocimiento aéreo realizado en agosto pasado se registró la presencia de más de 1.000 animales marinos en la región, entre ellos una ballena de aleta en peligro de extinción con su cría, un cachalote también amenazado y una gran diversidad de ballenas, delfines y rayas.

La reapertura del área vuelve a poner en tensión el histórico debate en Estados Unidos entre la protección ambiental y el aprovechamiento económico de los recursos naturales.