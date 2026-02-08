Trump retoma la pesca en un área protegida del Atlántico

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que restablece la pesca comercial en aguas protegidas del Atlántico, en una zona reconocida por su alta biodiversidad marina. La medida reabre la explotación pesquera en el Monumento Nacional Marino de los Cañones y Montes Submarinos del Noreste, y genera una nueva polémica.
El área protegida abarca cerca de 13.000 kilómetros cuadrados —una superficie mayor que la del Parque Nacional Yellowstone— y está ubicada a unos 200 kilómetros al sudeste de Cape Cod, en el estado de Massachusetts.
La reserva fue establecida en 2016 por el entonces presidente Barack Obama, quien advirtió que la región enfrentaba amenazas vinculadas a la sobrepesca y al impacto del cambio climático. Desde su creación, el sitio fue considerado de gran interés científico por la riqueza de sus ecosistemas submarinos.
Durante su primer mandato, Trump ya había habilitado la pesca comercial en el área, pero esa decisión fue revertida posteriormente por el expresidente Joe Biden.
En la nueva proclamación, Trump sostuvo que las especies vegetales y animales presentes en la zona ya cuentan con protección suficiente bajo las leyes vigentes, por lo que —según argumentó— no resultaba necesaria una prohibición específica de la pesca comercial.
La decisión, que era esperada desde el año pasado, fue celebrada por la Asociación de Pescadores de Nueva Inglaterra (NEFSA), que reclamaba la reapertura del área para la actividad económica.
LE PUEDE INTERESAR
Venezuela promete liberaciones “inmediatas”
LE PUEDE INTERESAR
Delfines y orcas cazan juntos y comparten el menú
Organizaciones de conservación expresaron su rechazo a la medida y advirtieron sobre el riesgo para la fauna marina. Jessica Redfern, del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra, subrayó que el monumento “alberga especies increíbles desde el lecho marino hasta la superficie”.
Según datos del acuario, durante un reconocimiento aéreo realizado en agosto pasado se registró la presencia de más de 1.000 animales marinos en la región, entre ellos una ballena de aleta en peligro de extinción con su cría, un cachalote también amenazado y una gran diversidad de ballenas, delfines y rayas.
La reapertura del área vuelve a poner en tensión el histórico debate en Estados Unidos entre la protección ambiental y el aprovechamiento económico de los recursos naturales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí