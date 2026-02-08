Epstein: realeza en pánico, Hollywood expuesto y operaciones globales

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Disculpas en Noruega, visitas incómodas a la Casa Blanca, desinformación en Francia y un terremoto financiero real en Londres
La heredera noruega Mette-Marit quedó atrapada en el centro de un vendaval político y moral tras la publicación de nuevos archivos vinculados a Jeffrey Epstein. Sus disculpas públicas no alcanzaron para frenar la ola de indignación: los documentos revelan intercambios de correos, una estadía en una propiedad del financista en Florida y una relación que, aunque ella calificó de “error de juicio”, golpea de lleno la imagen de una de las monarquías más respetadas de Europa.
“Es simplemente embarazoso”, admitió la princesa, que pidió perdón no sólo por sus vínculos con Epstein sino por haber arrastrado a la familia real a una crisis inédita. El momento no podría ser peor: su entorno familiar ya estaba bajo presión judicial por el juicio contra su hijo, y la revelación de los archivos añadió una capa de escándalo que amenaza con erosionar la confianza pública.
Mientras tanto, en Noruega se abrieron investigaciones paralelas sobre figuras políticas y empresariales que también aparecen en los registros. El caso dejó de ser una anécdota privada: se convirtió en un problema de Estado.
En paralelo, los documentos muestran con crudeza la cercanía entre Epstein y el cineasta Woody Allen. Correos electrónicos revelan que en 2015 el financista utilizó sus contactos para facilitarle a Allen y a su esposa Soon-Yi Previn una visita a la Casa Blanca, gestionada a través de una exfuncionaria de la administración Obama.
Los mensajes pintan un retrato incómodo: cenas frecuentes, intercambios personales y una red social de celebridades que siguió frecuentando a Epstein incluso después de su condena por delitos sexuales. En los correos, Allen describe encuentros lujosos, rodeados de jóvenes asistentes, en un tono que hoy resulta perturbador a la luz del historial del financista.
Aunque Allen no está acusado de delitos vinculados a Epstein, la publicación de los archivos reavivó viejas polémicas y volvió a colocar su nombre en el centro de un debate sobre poder, fama y silencio cómplice.
El escándalo también se convirtió en arma política. Francia detectó una operación de desinformación que intentó vincular falsamente al presidente Emmanuel Macron con la red de Epstein. La maniobra, atribuida a una estructura digital ligada a Rusia, utilizó un sitio que imitaba a un medio francés para difundir un artículo inventado.
La campaña fue amplificada en redes sociales antes de ser desmentida oficialmente. El episodio expuso cómo el caso Epstein, años después de la muerte del financista, sigue siendo utilizado como herramienta de guerra informativa internacional.
No era un nuevo capítulo del escándalo: era una operación diseñada para fabricar uno.
Si Noruega pide disculpas, el Reino Unido enfrenta algo más profundo: una crisis estructural. La caída en desgracia del expríncipe Andrés reactivó cuestionamientos sobre el costo real y la opacidad financiera de la monarquía. Una comisión parlamentaria investigará el alquiler simbólico que pagó durante décadas por su residencia en Windsor, un acuerdo que podría haber perjudicado al erario público.
Tras la publicación de nuevos documentos, Andrés abandonó su mansión de 30 habitaciones por orden del rey Carlos III. El gesto fue interpretado como un intento desesperado por contener el daño político.
El escándalo ya no gira sólo en torno a sus vínculos con Epstein. Ahora pone bajo la lupa el modelo económico de la monarquía, sus privilegios fiscales y el verdadero precio que pagan los contribuyentes británicos.
Para algunos analistas, es el principio de un cambio histórico: la realeza dejó de ser intocable.
