Venezuela promete liberaciones “inmediatas”

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, adelantó que el próximo martes se aprobará en forma definitiva la ley de amnistía general y prometió a familiares de presos políticos que ese mismo día se concretarán excarcelaciones inmediatas.
La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Según explicó el jefe parlamentario, resta la segunda votación reglamentaria para que la norma entre en vigencia.
“Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, afirmó Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas frente a dependencias policiales conocidas como Zona 7. Allí aseguró que el objetivo es “reparar todos los errores que se hayan cometido”. Familiares de detenidos rodearon al dirigente para pedir la liberación de sus allegados. Madres y esposas de presos políticos expresaron su desesperación por la demora en las excarcelaciones.
Nancy Plaza, cuyo esposo permanece detenido, sostuvo que espera que el Parlamento cumpla su promesa. “Necesitamos que lo liberen”, dijo tras el encuentro, y aseguró que confiará en que la ley se aplique sin demoras.
El 8 de enero, Delcy Rodríguez había anunciado el inicio de un proceso de liberaciones que, según organizaciones de derechos humanos, avanzó lentamente. La ONG Foro Penal contabilizó 383 excarcelaciones hasta el 5 de febrero, aunque estima que todavía permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos.
Críticas de la oposición al alcance de la ley
La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, cuestionó el borrador de la ley y denunció “omisiones graves”. Según su comunicado, el texto excluye a amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga normas represivas vigentes ni garantiza el retorno seguro de exiliados.
Además, la oposición advirtió que la iniciativa no levanta inhabilitaciones políticas ni establece mecanismos de reparación para las víctimas, lo que —según su postura— limita su impacto real.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro, encabezó una consulta pública con juristas para incorporar observaciones antes de la aprobación final. Señaló que el objetivo es avanzar hacia la reconciliación nacional y recoger propuestas durante el fin de semana.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, valoró el “ánimo de rectificación” del proyecto, aunque advirtió que la amnistía no debe convertirse en un “manto de impunidad” para responsables de torturas o tratos crueles. La Constitución venezolana prohíbe expresamente amnistiar crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, presente en Caracas durante el proceso, calificó la norma como “una ley ambiciosa” y consideró que el país está dando pasos hacia una etapa de diálogo tras años de crisis política.
