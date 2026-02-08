Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Presos políticos

Venezuela promete liberaciones “inmediatas”

Venezuela promete liberaciones “inmediatas”
8 de Febrero de 2026 | 01:19
Edición impresa

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, adelantó que el próximo martes se aprobará en forma definitiva la ley de amnistía general y prometió a familiares de presos políticos que ese mismo día se concretarán excarcelaciones inmediatas.

La iniciativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Según explicó el jefe parlamentario, resta la segunda votación reglamentaria para que la norma entre en vigencia.

“Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, afirmó Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas frente a dependencias policiales conocidas como Zona 7. Allí aseguró que el objetivo es “reparar todos los errores que se hayan cometido”. Familiares de detenidos rodearon al dirigente para pedir la liberación de sus allegados. Madres y esposas de presos políticos expresaron su desesperación por la demora en las excarcelaciones.

Nancy Plaza, cuyo esposo permanece detenido, sostuvo que espera que el Parlamento cumpla su promesa. “Necesitamos que lo liberen”, dijo tras el encuentro, y aseguró que confiará en que la ley se aplique sin demoras.

El 8 de enero, Delcy Rodríguez había anunciado el inicio de un proceso de liberaciones que, según organizaciones de derechos humanos, avanzó lentamente. La ONG Foro Penal contabilizó 383 excarcelaciones hasta el 5 de febrero, aunque estima que todavía permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos.

Críticas de la oposición al alcance de la ley

LE PUEDE INTERESAR

Delfines y orcas cazan juntos y comparten el menú

LE PUEDE INTERESAR

El falso hongo que rompe las reglas de la biología

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, cuestionó el borrador de la ley y denunció “omisiones graves”. Según su comunicado, el texto excluye a amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga normas represivas vigentes ni garantiza el retorno seguro de exiliados.

Además, la oposición advirtió que la iniciativa no levanta inhabilitaciones políticas ni establece mecanismos de reparación para las víctimas, lo que —según su postura— limita su impacto real.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro, encabezó una consulta pública con juristas para incorporar observaciones antes de la aprobación final. Señaló que el objetivo es avanzar hacia la reconciliación nacional y recoger propuestas durante el fin de semana.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, valoró el “ánimo de rectificación” del proyecto, aunque advirtió que la amnistía no debe convertirse en un “manto de impunidad” para responsables de torturas o tratos crueles. La Constitución venezolana prohíbe expresamente amnistiar crímenes de lesa humanidad.

En paralelo, el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, presente en Caracas durante el proceso, calificó la norma como “una ley ambiciosa” y consideró que el país está dando pasos hacia una etapa de diálogo tras años de crisis política.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

Los “Obama simios”: Trump se niega a pedir perdón

En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Últimas noticias de El Mundo

Epstein: realeza en pánico, Hollywood expuesto y operaciones globales

Trump retoma la pesca en un área protegida del Atlántico

Delfines y orcas cazan juntos y comparten el menú

El falso hongo que rompe las reglas de la biología
Policiales
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
La abogada argentina en Brasil rompió el silencio
Dos mujeres heridas tras un violento choque
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Deportes
Con los Nacho es otra cosa
Gimnasia no saldrá del Bosque este año
Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO
Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra
Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla