Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda

El fallecimiento de Nadir Serna, árbitro de la Liga Amateur Platense, dejó un profundo vacío en el fútbol amateur de la región y abrió, además, un llamado urgente a la solidaridad. Conmovidos por la pérdida, sus familiares iniciaron una colecta para poder afrontar los gastos y atravesar este momento de enorme dolor tras la muerte del joven, de apenas 36 años.

Serna murió este viernes luego de varias semanas de internación a causa de un aneurisma. La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del arbitraje local y en la propia Liga Amateur Platense, donde Nadir era una figura muy querida y respetada por su compromiso dentro y fuera de la cancha.

Además de su tarea como árbitro, en los últimos años había profundizado su vínculo con el fútbol formativo al desempeñarse como director técnico de la categoría 2019 del club Alumni. Hermano del también árbitro Alexis Serna, su recorrido estuvo marcado por la cercanía con jugadores, colegas y dirigentes, que lo recuerdan por su calidez humana.

En este contexto, la familia apeló al acompañamiento de la comunidad para poder salir adelante tras la pérdida. Quienes puedan colaborar lo pueden hacer a través del alias cordobarn a nombre de Romina Natalia Córdoba, en un gesto que busca transformar el dolor en apoyo colectivo para quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.