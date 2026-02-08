Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Javier Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"

El Gobierno confirmó que el mandatario argentino no irá a la reunión inaugural “Board of Peace” en Washington y se abocará a temas domésticos

Javier Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
8 de Febrero de 2026 | 18:26

Escuchar esta nota

El Presidente Javier Milei modificó drásticamente su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes. La decisión, comunicada oficialmente este domingo, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC. 

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. "El Presidente decidió abocarse a su agenda local", señalaron fuentes oficiales, enfatizando que el contacto con el "Board of Peace" se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central
Últimas noticias de Política y Economía

Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses

Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave

Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo

Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Información General
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Deportes
Con Nacho y Miramón de arranque, Gimnasia busca seguir a paso firme ante Barracas Central
Estudiantes recibe a Riestra en UNO: la llamativa ausencia en la lista de convocados
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Espectáculos
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show
“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
Policiales
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche en Mar del Plata
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla