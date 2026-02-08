Ovación y reconocimiento al Pity Martínez

Pity Martínez pisó por primera vez el Más Monumental tras su salida de River a fines del 2025 y anoche fue homenajeado en medio de la ovación del público, en la previa del encuentro ante Tigre.

Vestido de azul y rojo, pero con la banda en el corazón, el volante fue reconocidopor su glorioso paso por la institución, en la cual registró dos etapas (2015-2018 y 2023-2025) con un palmarés brillante: nueve títulos, entre ellos las Copas Libertadores 2015 y 2018 con aquel gol con el arco vacío en Madrid para la consagración ante Boca.