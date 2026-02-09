Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA CUMBRE

Un trabajador de una App zafó por poco de un disparo

Un trabajador de una App zafó por poco de un disparo

Google Maps

9 de Febrero de 2026 | 03:04
Un nuevo episodio volvió a poner en evidencia la exposición permanente de los trabajadores por aplicaciones en La Plata. Un chofer que se desempeña en una App de viajes en moto fue víctima de un violento intento de robo, que incluyó amenazas y un disparo, mientras realizaba un servicio nocturno.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.48, cuando el conductor recibió una solicitud de viaje en la zona de 177 y 520. Al llegar al punto indicado, subió a la moto un hombre que pidió ser trasladado hasta inmediaciones de 134 y 525. El recorrido se desarrolló con normalidad hasta llegar al destino.

Sin embargo, al finalizar el viaje, el pasajero intentó obligarlo a entregar el rodado. Ante la resistencia, ambos forcejearon y cayeron al suelo. En ese momento, el agresor efectuó una detonación, que no dio en el blanco por poco.

Al final, solo pudo quitarle una riñonera con plata y documentación.

 

