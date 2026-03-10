El femenino debuta el domingo contra Unión

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se acerca el inicio de una nueva temporada del fútbol femenino de la AFA. Gimnasia hará su presentación el próximo domingo, cuando reciba en Estancia Chica a Unión de Santa Fe desde las 11.00 de la mañana.
El plantel continuará a cargo de Silvana Villalobos, pero presentará unas cuantas modificaciones en relación al que realizó una buen acampaña en 2025. Con Lali Esquivel como máxima figura, las Triperas mantienen una base del año pasado con las renovaciones de Sofía Olivera, Florencia Gaetán, Pilar Casas, Azul Oszczyh, Micaela Adorno, Marianela González Sanz, Paulina Tévez, Lucila Aste, Rocío Montenegro y Milagros Oliver, además de la continuidad de Dahiana Cantero, cuyo contrato vence en diciembre.
Eliana Stábile es la más conocida, con actualidad en la Selección nacional. La defensora de 32 años fue campeona de la Copa Libertadores 2018 con Atlético Huila de Colombia, jugó en el Santos brasileño. Además, en nuestro páis se consagró varias veces con la camiseta de Boca Juniors.
Chiara Magni es central y pasó por la Selección juvenil. Con apenas 21 años, registra pasos por Comunicaciones (donde se inició), UAI Urquiza y Ferro Carril Oeste.
Otra joven que se sumó a las Triperas es Juana Souto, delantera de 20 años que viene de Talleres de Córdoba tras iniciar su carrera en Platense y jugar una temporada en Primera B con la casaca de Defensores de Belgrano.
También se sumaron la mediocampista Loana Bernhard (22 años), con último paso por Huracán; la defensora Anahí Arias (29), con pasos por UAI Urquiza, Deportivo Español y Belgrano y Estefanía Gauto, volante de 21 años que viene de Independiente.
Las bajas en el plantel albiazul para esta tempoarada son Agustina Aguilera, Karen Ferreyra, Ayelen Acuña, Florencia Curril, Juana Moyano, Lucía Zarza,Belén Ludueña, Hevelin Jara y Sharon Sarasúa, además del retiro de la histórica Florencia Sánchez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí