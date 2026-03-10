El femenino debuta el domingo contra Unión

Se acerca el inicio de una nueva temporada del fútbol femenino de la AFA. Gimnasia hará su presentación el próximo domingo, cuando reciba en Estancia Chica a Unión de Santa Fe desde las 11.00 de la mañana.

El plantel continuará a cargo de Silvana Villalobos, pero presentará unas cuantas modificaciones en relación al que realizó una buen acampaña en 2025. Con Lali Esquivel como máxima figura, las Triperas mantienen una base del año pasado con las renovaciones de Sofía Olivera, Florencia Gaetán, Pilar Casas, Azul Oszczyh, Micaela Adorno, Marianela González Sanz, Paulina Tévez, Lucila Aste, Rocío Montenegro y Milagros Oliver, además de la continuidad de Dahiana Cantero, cuyo contrato vence en diciembre.

Eliana Stábile es la más conocida, con actualidad en la Selección nacional. La defensora de 32 años fue campeona de la Copa Libertadores 2018 con Atlético Huila de Colombia, jugó en el Santos brasileño. Además, en nuestro páis se consagró varias veces con la camiseta de Boca Juniors.

Chiara Magni es central y pasó por la Selección juvenil. Con apenas 21 años, registra pasos por Comunicaciones (donde se inició), UAI Urquiza y Ferro Carril Oeste.

Otra joven que se sumó a las Triperas es Juana Souto, delantera de 20 años que viene de Talleres de Córdoba tras iniciar su carrera en Platense y jugar una temporada en Primera B con la casaca de Defensores de Belgrano.

También se sumaron la mediocampista Loana Bernhard (22 años), con último paso por Huracán; la defensora Anahí Arias (29), con pasos por UAI Urquiza, Deportivo Español y Belgrano y Estefanía Gauto, volante de 21 años que viene de Independiente.

Las bajas en el plantel albiazul para esta tempoarada son Agustina Aguilera, Karen Ferreyra, Ayelen Acuña, Florencia Curril, Juana Moyano, Lucía Zarza,Belén Ludueña, Hevelin Jara y Sharon Sarasúa, además del retiro de la histórica Florencia Sánchez.