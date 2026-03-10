Luciano Castro: “Estoy bien, pedí ayuda y me la dieron; estoy sanando”

Luciano Castro se recupera de uno de sus momentos más tremendos a nivel personal. Tras haber pasado unas semanas de internación en una clínica de rehabilitación, el actor fue dado de alta. “Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda”, contó, ayer, tras ser abordado a la salida del centro médico.

Desde una camioneta, el actor reveló detalles de estas semanas de desconexión tras su último escándalo luego de la viralización de una serie de chats que probaron la infedilidad a su por entonces novia Griselda Siciliani.

“Me interné, la verdad estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros, me contuvieron”, dijo el intérprete, y reveló cómo se siente hoy en día: “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo y más me importa que son mis hijos”.