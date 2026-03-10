Chau Darío, hola Facu: Chechu Bonelli con el “corazón muy, muy contento”

A menos de un año de confirmar su separación, y tras meses de depresión y palitos en las redes, Chechu Bonelli parece haber dejado atrás a Darío Cvitanich. En medio de fuertes rumores de romance con Facundo Pieres, con quien mantuvo varios encuentros durante el verano, la periodista reveló que atraviesa un buen momento personal.

“Está todo bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Mi corazón está muy, muy, muy contento”, dijo, corto pero contundente, celebrando que por fin, después de tanto padecer, “volvió la sonrisa, por suerte”.

La también modelo se mostró radiante, ayer, en una nota con “Intrusos”, y dijo estar entusiasmada con la llegada de una nueva etapa: “Vida nueva va a ser, sin lugar a dudas, sí, con muchas cosas, muchos cambios por delante”, dijo la mamá de tres niñas.