El VAR y sus vueltas a la hora de anular un gol

El arbitraje de Sebastián Zunino estuvo lejos de ser ideal en el Florencio Sola, ya que por momentos el partido levantó temperatura por sus decisiones y falta de control en el partido. Sin embargo, hubo un hecho que fue particular y que se dio en el primer tiempo, donde la terna arbitral tardó más de lo habitual para anularle un tanto a Banfield.

Si bien en primera instancia se cobró posición adelantada, luego de que la jugada sea analizada por el VAR, finalmente se determinó que hubo mano de Perrotta.

Sin embargo, la particularidad de la jugada fue que se analizó durante varios minutos, donde tanto Zunino como la encargada del VAR, Laura Fortunato, mostraron dudas y buscaron detalles hasta lo último.

En primera instancia, Pais convertía en posición lícita el tanto ante Insfrán. Sin embargo, en la jugada previa, Perrotta terminó desviando con su mano la pelota, luego de ir a la disputa. Y el gesto, más allá que pareció involuntario, terminó siendo clave para que Pais reciba claramente la pelota y convierta.

El tanto fue en el minuto 6 y terminó siendo invalidado cerca del minuto 14, generando el malestar de los hinchas y de los propios jugadores por la tardanza. Para colmo, la explicación de Zunino también generó bronca en los hinchas , ya que comenzó puntualizando en que no hubo offside dando a entender que el tanto valía, pero después terminó argumentando la invalidación del tanto por mano previa.

A partir de esa jugada, el juez tuvo varios problemas para encarar al partido y cada fallo suyo fue discutido pro los jugadores y también por los hinchas. Después, a la hora de anularle el tanto a Lucas Castro, la terna arbitral fue correcta, ya que hubo posición adelantada de Silva Torrejón en la jugada previa.