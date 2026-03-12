El VAR y sus vueltas a la hora de anular un gol

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El arbitraje de Sebastián Zunino estuvo lejos de ser ideal en el Florencio Sola, ya que por momentos el partido levantó temperatura por sus decisiones y falta de control en el partido. Sin embargo, hubo un hecho que fue particular y que se dio en el primer tiempo, donde la terna arbitral tardó más de lo habitual para anularle un tanto a Banfield.
Si bien en primera instancia se cobró posición adelantada, luego de que la jugada sea analizada por el VAR, finalmente se determinó que hubo mano de Perrotta.
Sin embargo, la particularidad de la jugada fue que se analizó durante varios minutos, donde tanto Zunino como la encargada del VAR, Laura Fortunato, mostraron dudas y buscaron detalles hasta lo último.
En primera instancia, Pais convertía en posición lícita el tanto ante Insfrán. Sin embargo, en la jugada previa, Perrotta terminó desviando con su mano la pelota, luego de ir a la disputa. Y el gesto, más allá que pareció involuntario, terminó siendo clave para que Pais reciba claramente la pelota y convierta.
El tanto fue en el minuto 6 y terminó siendo invalidado cerca del minuto 14, generando el malestar de los hinchas y de los propios jugadores por la tardanza. Para colmo, la explicación de Zunino también generó bronca en los hinchas , ya que comenzó puntualizando en que no hubo offside dando a entender que el tanto valía, pero después terminó argumentando la invalidación del tanto por mano previa.
A partir de esa jugada, el juez tuvo varios problemas para encarar al partido y cada fallo suyo fue discutido pro los jugadores y también por los hinchas. Después, a la hora de anularle el tanto a Lucas Castro, la terna arbitral fue correcta, ya que hubo posición adelantada de Silva Torrejón en la jugada previa.
LE PUEDE INTERESAR
Un campo de juego que no estuvo a la altura
LE PUEDE INTERESAR
Noche de fastidio: Boca volvió a defraudar de local
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí