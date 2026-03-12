Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |BANFIELD CONVERTÍA, PERO HUBO CLARA MANO PREVIA

El VAR y sus vueltas a la hora de anular un gol

El VAR y sus vueltas a la hora de anular un gol

Pablo Zunino no tuvo el manejo del partido nunca / Fotobaires

12 de Marzo de 2026 | 05:06
Edición impresa

El arbitraje de Sebastián Zunino estuvo lejos de ser ideal en el Florencio Sola, ya que por momentos el partido levantó temperatura por sus decisiones y falta de control en el partido. Sin embargo, hubo un hecho que fue particular y que se dio en el primer tiempo, donde la terna arbitral tardó más de lo habitual para anularle un tanto a Banfield.

Si bien en primera instancia se cobró posición adelantada, luego de que la jugada sea analizada por el VAR, finalmente se determinó que hubo mano de Perrotta.

Sin embargo, la particularidad de la jugada fue que se analizó durante varios minutos, donde tanto Zunino como la encargada del VAR, Laura Fortunato, mostraron dudas y buscaron detalles hasta lo último.

En primera instancia, Pais convertía en posición lícita el tanto ante Insfrán. Sin embargo, en la jugada previa, Perrotta terminó desviando con su mano la pelota, luego de ir a la disputa. Y el gesto, más allá que pareció involuntario, terminó siendo clave para que Pais reciba claramente la pelota y convierta.

El tanto fue en el minuto 6 y terminó siendo invalidado cerca del minuto 14, generando el malestar de los hinchas y de los propios jugadores por la tardanza. Para colmo, la explicación de Zunino también generó bronca en los hinchas , ya que comenzó puntualizando en que no hubo offside dando a entender que el tanto valía, pero después terminó argumentando la invalidación del tanto por mano previa.

A partir de esa jugada, el juez tuvo varios problemas para encarar al partido y cada fallo suyo fue discutido pro los jugadores y también por los hinchas. Después, a la hora de anularle el tanto a Lucas Castro, la terna arbitral fue correcta, ya que hubo posición adelantada de Silva Torrejón en la jugada previa.

LE PUEDE INTERESAR

Un campo de juego que no estuvo a la altura

LE PUEDE INTERESAR

Noche de fastidio: Boca volvió a defraudar de local

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

Deian Verón deja Miami y jugará en el equipo de Fernando Muslera
+ Leidas

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Tel Aviv aguanta la peor ofensiva de Irán

El irónico mensaje que compartió Villarruel

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
Últimas noticias de Deportes

Jugó, sufrió y sumó: el Lobo y tres puntos vitales

El ciclo factura puntos y eso ayuda a convencer

“Nos gustaría terminar mucho más cómodos”

El Heredero hizo otro gol de antología
Política y Economía
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Más fuego cruzado Los industriales replican a Milei
Revuelo por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU con la comitiva presidencial
El irónico mensaje que compartió Villarruel
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Manoseos en un UPD y un beso no consentido
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
La Ciudad
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla