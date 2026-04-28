Spagnuolo fue a Tribunales, pero se negó a declarar

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Es en el marco de la causa que se investiga el desvío de 76 mil millones de pesos
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El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó hoy en Tribunales, se negó a declarar y tampoco presentó un escrito en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la entidad.
El ex funcionario nacional, quien se encuentra procesado, había sido citado a declaración indagatoria junto a otras más de 20 personas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Llegó alrededor de las 9:30hs., estuvo durante media hora y se retiró sin realizar declaraciones.
Las indagatorias se llevarán adelante entre hoy y el 26 de mayo. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Angel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, tal como lo planteó el Ministerio Público Fiscal.
Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado“, sostuvo el magistrado.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.
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Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del Estado que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.
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