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Política y Economía |Una inversión de unos 3.900 millones de dólares

Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata

A Camuzzi le apareció un socio holandés para la compra de la producción y hasta una posible participación accionaria

Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata

el proyecto para la planta de gnl en puerto la plata dio otro paso/web

28 de Abril de 2026 | 02:18
Edición impresa

El megaproyecto para la instalación de una planta exportadora de gas natural licuado (GNL) en Puerto La Plata dio ayer otro paso, luego de que se anuncie la firma de un acuerdo entre la empresa Camuzzi Gas Inversora y la holandesa Vitol, para avanzar en la compra de la producción y una posible participación accionaria en el emprendimiento.

El proyecto que ya había anunciado EL DIA en diciembre pasado, apunta a la construcción de una planta flotante a instalarse en Puerto La Plata, que exporte gas proveniente de Vaca Muerta, posicionando al país como un proveedor global de GNL a partir de los recursos extraídos de la Cuenca Neuquina.

El desarrollo prevé un desembolso de 3.900 millones de dólares durante dos décadas. Según las estimaciones oficiales, la obra civil iniciará a principios del año próximo y la operatividad plena se alcanzará en los primeros meses de 2028.

La magnitud de las obras que se proyectan impactará de lleno en el cordón industrial conformado por La Plata, Berisso y Ensenada. Los números proyectados por los responsables del plan reflejan la escala de la inversión productiva en la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales puntos del impacto en la Región que se destacan son la creación de 500 puestos de trabajo directos, generación de entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos, ingreso estimado de 14.500 millones de dólares en divisas a lo largo de su vida útil y una capacidad operativa de al menos 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios.

EL PROYECTO

La infraestructura planificada contempla un nuevo tendido desde la planta compresora de Buchanan hasta la costa de Ensenada. A la altura del Palacio Piria, se construirá un ducto subacuático de 10 kilómetros de extensión hasta una plataforma exterior. En ese punto amarrará un buque licuefactor encargado de enfriar el fluido hasta reducir su volumen 600 veces para facilitar su traslado marítimo.

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Según se indicó, el sistema presenta una ventaja operativa estacional. Entre los meses de septiembre y mayo, la planta exportará el combustible para abastecer principalmente al polo industrial de San Pablo, en Brasil. Durante el invierno, el mecanismo funcionará a la inversa para inyectar gas al mercado interno y evitar el uso de combustibles líquidos más costosos.

Por el proyecto se crearían en la Region unos 1.500 nuevo puestos de trabajo, aseguran

Sobre el acuerdo celebrado entre las empresas, la máxima autoridad de Camuzzi, Alejandro Macfarlane, dijo que la firma “representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional”.

En sintonía, Pablo Galante Escobar, directivo de la holandesa Vitol, subrayó: “Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico”.

A través de este entendimiento comercial, Vitol posee la opción de adquirir la totalidad de la producción mediante contratos a largo plazo, a la espera de las aprobaciones regulatorias necesarias para concretar el avance definitivo de la obra. Para la Provincia, la apuesta podría repercutir en mayor actividad portuaria y en un aumento del flujo de cargas vinculado al comercio exterior.

 

 

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