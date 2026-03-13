El Aston Villa ganó en un duelo aparte para el Dibu

VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Aston Villa consiguió un triunfo de alto impacto en Francia al vencer 1-0 a Lille en la ida de los octavos de final de la Europa League. Dibu Martínez tuvo un buen nivel en un partido que fue aparte para él, ya que fue insultado por los hinchas franceses quienes recordaron con su presencia la final perdida de Qatar 2022.
El equipo de Unai Emery fue superior en el inicio y generó peligro con un derechazo de Morgan Rogers que pasó cerca del arco de Berke Özer, además de una acción colectiva que Amadou Onana terminó con un buscapié que salvó Aïssa Mandi.
Lille reaccionó antes del descanso con una pared entre Tiago Santos y Benjamin André que derivó en un centro para Olivier Giroud, cuyo cabezazo salió apenas desviado.
Luego Romain Perraud probó desde media distancia y Emiliano “Dibu” Martínez evitó el gol. En el complemento llegó la diferencia: Ezri Konsa lanzó un pelotazo largo, Emiliano Buendía peinó la pelota y Ollie Watkins definió con un cabezazo por encima del arquero. El 1-0 dejó la serie abierta.
En Italia, Bologna y Roma empataron 1-1. El local dominó largos pasajes y abrió el marcador a los cinco minutos del segundo tiempo cuando Jonathan Rowe dejó varios rivales en el camino y asistió a Federico Bernardeschi, que definió con categoría.
El conjunto romano reaccionó tras un error de Joao Mario: Bryan Cristante recuperó, Donyell Malen asistió y Lorenzo Pellegrini marcó el empate.
Además el Panathinaikos derrotó 1-0 a Real Betis gracias a un tanto de penal de Vicente Taborda. Completaron: Stuttgart 1-2 Porto, Genk 1-0 Friburgo, Ferencvaros 2-0 Braga, Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland y Celta de Vigo 1-1 Lyon.
