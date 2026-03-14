Seis muertos en el accidente de un avión de EE UU

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
El servicio de guardias médicas, contra las cuerdas en la Ciudad
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Tras la indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país
Revelan intercambios entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA
El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E
Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
La Sociedad de Infectología de La Plata presentó a sus nuevas autoridades
Agronomía, Ciencias Naturales y Psicología tienen nuevas autoridades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense murieron luego de que el aparato se estrellara en el oeste de Irak, anunció el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), precisando que se trataba de un accidente.
“Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos que cayó en el oeste de Irak han sido ahora confirmados como fallecidos”, indicó en redes sociales el Centcom, que previamente había reportado cuatro muertos.
Una segunda aeronave, implicada también en el accidente, aterrizó sin problemas.
“Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo”, insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.
El ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo proiraní en Irak había derribado la aeronave con un misil, matando a toda su tripulación.
La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135. También dijeron que habían atacado otro avión que logró escapar.
LE PUEDE INTERESAR
Ciberguerra, drones e inteligencia artificial
LE PUEDE INTERESAR
Contra las cuerdas por el bloqueo petrolero, Cuba negocia con EE UU
El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.
Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.
Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el CENTCOM.
Ese incidente se produjo durante combates que incluían “ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones”, señaló en ese momento el mando militar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí