Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Reabastecimiento en Irak

Seis muertos en el accidente de un avión de EE UU

Seis muertos en el accidente de un avión de EE UU

El KC-135 cisterna

14 de Marzo de 2026 | 02:07
Edición impresa

Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento estadounidense murieron luego de que el aparato se estrellara en el oeste de Irak, anunció el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), precisando que se trataba de un accidente.

“Los seis miembros de la tripulación a bordo de un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos que cayó en el oeste de Irak han sido ahora confirmados como fallecidos”, indicó en redes sociales el Centcom, que previamente había reportado cuatro muertos.

Una segunda aeronave, implicada también en el accidente, aterrizó sin problemas.

“Las circunstancias del incidente están siendo investigadas. Pero la pérdida del avión no se debe a fuego enemigo ni amigo”, insistió el CENTCOM, aunque Irán atribuye el ataque a un grupo aliado.

El ejército iraní afirmó en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo proiraní en Irak había derribado la aeronave con un misil, matando a toda su tripulación.

La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, afirmó haber derribado un KC-135. También dijeron que habían atacado otro avión que logró escapar.

LE PUEDE INTERESAR

Ciberguerra, drones e inteligencia artificial

LE PUEDE INTERESAR

Contra las cuerdas por el bloqueo petrolero, Cuba negocia con EE UU

El KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el conflicto en Medio Oriente, después de que tres F-15 fueran derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

Los KC-135 suelen tener una tripulación de tres personas: un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga utilizada para reabastecer a otros aviones, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Pero algunas misiones de los KC-135 requieren un navegante, y la aeronave puede transportar hasta 37 pasajeros, según una ficha informativa de la Fuerza Aérea.

Al principio de la guerra, las fuerzas kuwaitíes derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E, pero los seis miembros de la tripulación pudieron eyectarse, de acuerdo con el CENTCOM.

Ese incidente se produjo durante combates que incluían “ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones”, señaló en ese momento el mando militar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Estudiantes otorgó ventajas, Lanús lo venció 1 a 0 y los hinchas se fueron disconformes

VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres
+ Leidas

“Deslomado-gate”: reclaman ampliar la investigación

Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Accardi y Seven Kayne confirman su romance

Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado

No puede engranar: una derrota que complica

Caputo negocia un préstamo y en Wall Street ya preguntan por la tolerancia social
Últimas noticias de El Mundo

¿Está desfigurado?: las teorías sobre el líder iraní

Información obsoleta: ¿la clave del ataque de EE UU a la escuela iraní?

Ciberguerra, drones e inteligencia artificial

Contra las cuerdas por el bloqueo petrolero, Cuba negocia con EE UU
Policiales
Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Un policía asesinó a un joven y quedó detenido
Otra jornada con graves accidentes en la Región
Crimen de Mateo: otra definición postergada
Un grito en plena tarde frustró una entradera a metros de Parque Castelli
Deportes
No puede engranar: una derrota que complica
No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Medina: “Nos duele perder de esta manera”
El Pincha sufrió su segunda caída al hilo
Eros Mancuso tuvo su primera titularidad tras la molestia de Meza
Información General
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla