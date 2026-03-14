Ciberguerra, drones e inteligencia artificial

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado
Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
El servicio de guardias médicas, contra las cuerdas en la Ciudad
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Tras la indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país
Revelan intercambios entre Milei y un lobista antes y después del lanzamiento de $LIBRA
El endeudamiento de las familias es el más alto en veinte años
Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E
Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
La Sociedad de Infectología de La Plata presentó a sus nuevas autoridades
Agronomía, Ciencias Naturales y Psicología tienen nuevas autoridades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La evolución tecnológica transformó profundamente la forma en que se desarrollan los conflictos armados en el mundo. Según el especialista en ciberseguridad Gabriel Zurdo, la actual dinámica bélica se caracteriza por la centralidad de los ataques digitales, el uso de drones y la inteligencia artificial en operaciones militares.
El experto sostuvo que estos cambios impactan tanto en Medio Oriente como en otras regiones del planeta, donde países con recursos limitados logran desarrollar capacidades ofensivas significativas gracias a la incorporación de tecnología accesible.
La creación del Instituto Mavna por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, fomentó la formación de hackers y la obtención de información académica vinculada al desarrollo nuclear y tecnológico. En ese contexto, se habrían registrado ataques a más de 170 universidades en distintos países.
El desarrollo y la exportación de drones de origen iraní también modificaron el equilibrio táctico en diversos escenarios. Estos dispositivos, que pueden transportar cargas explosivas de entre 30 y 90 kilos según el modelo, presentan costos relativamente bajos en comparación con los sistemas de defensa que intentan neutralizarlos.
Zurdo explicó que algunos de estos drones tienen precios estimados entre 20.000 y 30.000 dólares, mientras que los misiles defensivos utilizados para interceptarlos pueden costar hasta dos millones de dólares. Esta diferencia económica favorece estrategias de “enjambre”, en las que se lanzan varios drones simultáneamente para saturar las defensas enemigas.
Además, estos sistemas se caracterizan por su baja velocidad, autonomía de hasta 4.000 kilómetros y escasa detectabilidad térmica y radar. Muchos de sus componentes provienen de mercados internacionales y tecnologías comerciales adaptadas.
LE PUEDE INTERESAR
Contra las cuerdas por el bloqueo petrolero, Cuba negocia con EE UU
LE PUEDE INTERESAR
El “fantasma” narco, uno de los criminales más buscados, cayó en Bolivia
El especialista destacó el creciente uso de inteligencia artificial en la planificación y ejecución de ataques. Según indicó, herramientas basadas en análisis de datos en la nube permiten identificar objetivos y diseñar operaciones en tiempos significativamente más breves que en conflictos anteriores.
Estas tecnologías, utilizadas por fuerzas armadas de distintos países, marcan una transformación en la forma de recopilar información, procesar inteligencia y coordinar acciones militares a gran escala.
El avance tecnológico plantea, al mismo tiempo, desafíos vinculados a la privacidad, la vigilancia masiva y la seguridad informática. Zurdo advirtió que la industria tecnológica posee una capacidad de acción que trasciende fronteras y regulaciones estatales.
En este contexto, algunos gobiernos adoptaron estrategias de defensa digital como el modelo de “Confianza Cero”, que prioriza la preparación ante posibles ataques informáticos y la capacidad de respuesta rápida.
El crecimiento exponencial de los dispositivos conectados a Internet —que podrían alcanzar entre 30.000 y 50.000 millones hacia 2030— también genera interrogantes sobre el consumo energético y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica global.
Finalmente, el especialista subrayó la necesidad de establecer marcos regulatorios y éticos frente al avance de la inteligencia artificial y las tecnologías militares. La posibilidad de organizar ataques digitales, desarrollar drones y acceder a información estratégica a bajo costo redefine las relaciones de poder entre Estados y actores no estatales.
En este escenario, el control de los algoritmos y la gestión responsable de la tecnología aparecen como elementos clave para garantizar la seguridad internacional y la convivencia en un mundo cada vez más digitalizado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí