La crisis de la industria se refleja en un dato clave

El uso de la capacidad instalada del sector fabril sigue en caída libre. La industria comenzó 2026 con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,6%, por debajo incluso del registro del mismo mes de 2025, cuando había marcado 55%, según el INDEC.

El dato refleja un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil.

El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está efectivamente en uso.

El 53,6% de enero es el nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había anotado 53,2%.

Refleja que el sector sigue sin poder recomponerse de la retracción de la actividad y el impacto de las importaciones.

A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada refleja lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.