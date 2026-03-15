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Política y Economía |Capacidad instalada

La crisis de la industria se refleja en un dato clave

La crisis de la industria se refleja en un dato clave
15 de Marzo de 2026 | 02:53
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El uso de la capacidad instalada del sector fabril sigue en caída libre. La industria comenzó 2026 con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,6%, por debajo incluso del registro del mismo mes de 2025, cuando había marcado 55%, según el INDEC.

El dato refleja un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil.

El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está efectivamente en uso.

El 53,6% de enero es el nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había anotado 53,2%.

Refleja que el sector sigue sin poder recomponerse de la retracción de la actividad y el impacto de las importaciones.

A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada refleja lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.

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