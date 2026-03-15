Pagano acusó al jefe de Gabinete de “corrupto”

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La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por el viaje de su esposa a Nueva York en el marco de una gira oficial. La legisladora aseguró que posee información sobre los gastos personales del funcionario y lo acusó de presunto “enriquecimiento ilícito”, al tiempo que reclamó que la situación sea investigada por los organismos correspondientes.
En declaraciones radiales, Pagano sostuvo que Adorni habría realizado consumos con tarjeta de crédito por unos 30 millones de pesos durante los meses de diciembre y enero. Según afirmó, esos gastos superarían ampliamente los ingresos declarados por el funcionario en ese mismo período. De acuerdo con su planteo, en el bimestre mencionado el jefe de Gabinete habría percibido cerca de 10 millones de pesos, por lo que consideró que existe una diferencia que debería ser explicada.
La diputada también extendió sus cuestionamientos a los gastos atribuidos a la pareja de Adorni. Señaló que, en ese mismo lapso, los consumos habrían alcanzado los 28 millones de pesos y sostuvo que no habría registros de ingresos en los organismos fiscales que permitan justificar ese nivel de erogaciones. En ese contexto, insistió en la necesidad de que se realicen las verificaciones correspondientes para determinar el origen de los fondos.
Además, Pagano se refirió al viaje que el funcionario habría realizado en un vuelo privado hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. La legisladora estimó que el costo del traslado se ubicaría entre los 10.000 y los 12.000 dólares y expresó dudas sobre quién habría financiado ese desplazamiento. Según planteó, las explicaciones públicas brindadas hasta el momento no resultan suficientes para despejar las sospechas.
Las declaraciones de la diputada se producen en medio de una creciente tensión política en torno a la transparencia en el uso de recursos y al financiamiento de viajes oficiales y personales por parte de funcionarios del Gobierno.
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