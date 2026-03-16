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Deportes |ADEMÁS JUEGA SAN LORENZO ANTE DEFENSA Y JUSTICIA

Independiente y Racing buscan ganar terreno

El Rojo visita a Instituto y la Academia, reciba a Estudiantes de Río Cuarto. Completan Barracas-Atlético y Aldosivi-Huracán

Independiente y Racing buscan ganar terreno

Gabriel Ávalos es el delantero más encendido que tiene el Rojo

16 de Marzo de 2026 | 02:06
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Cinco partidos le dan continuidad a la fecha 11 del Torneo Apertura, donde Racing, Independiente y San Lorenzo tienen acción para intentar acomodarse en sus respectivas zonas del campeonato.

Desde las 18:30, San Lorenzo recibe al duro Defensa y Justicia, con la intención de hallar la regularidad necesaria en el Apertura. El árbitro del juego va a ser Pablo Dóvalo y la televisación va a estar a cargo de TNT Sports.

El Ciclón viene de igualar con Boca en La Bombonera y si bien acumula tres sin perder, sigue sin poder despegar. Y hoy, busca una victoria que lo acomode en la Zona A ante un Halcón que también está expectante, que se mantiene invicto y que viene de un partido polémico donde Mariano Soso fue expulsado luego de un polémico penal que le cobraron en contra.

Por su parte, a las 20 horas, Racing recibe al golpeado Estudiantes de Río Cuarto con la ilusión de seguir en zona de playoffs. El árbitro del juego va a ser Jorge Baliño y va a televisar ESPN Premium. La Academia viene de igualar con Sarmiento como visitante, pero acumula un invicto de seis encuentros luego de un mal inicio. El equipo no está confirmado, pero Gustavo Costas no tocaría demasiado el once. Marcos Rojo está para volver, pero no sería arriesgado y esperaría su chance en el banco. Enfrente el elenco cordobés llega como uno de los peores elencos de lo que va del certamen, donde perdió siete de los nueve encuentros que disputó.

Después, a las 22:15, Independiente visita a Instituto en Alta Córdoba con el objetivo de recuperar terreno luego del agónico empate 4-4 ante Unión como local. El juez va a ser Nicolás Ramírez y la televisación va a estar a cargo de TNT Sports.

El Rojo acumula tres sin perder, pero empató más de lo que ganó. Y hoy, en Córdoba, quiere ganar para acomodarse en playoffs ante una Gloria que viene golpeada y que arrastra dos caídas en fila. En lo que respecta al once, el DT del Rojo vuelve a incluir a Santiago Montiel dentro del once y a Ramiro Arias, por Ignacio Pusetto y Leonardo Godoy respectivamente.

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EQUIPOS QUE NECESITAN SUMAR

A las 15:30, dos partidos le dan inicio a la jornada de hoy, con equipos que necesitan empezar a sumar. Barracas Central recibe a Atlético Tucumán con Sebastián Zunino como juez y televisación de TNT Sports, mientras que Aldosivi recibe a Huracán con Luis Lobo Medina como juez y televisación de ESPN.

 

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