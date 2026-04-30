“Hablarían francés”: Un “palito” a los estadounidenses

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición
De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”
La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense
Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado
El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos
Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Durante la cena de Estado en la Casa Blanca, el rey Carlos lanzó una ironía histórica ante Trump; la velada combinó gestos diplomáticos, humor y despliegue de estilo real
La cena de Estado en la Casa Blanca dejó mucho más que gestos diplomáticos entre Carlos III y Donald Trump. Entre brindis, historia compartida y guiños políticos, el monarca británico lanzó una frase que rápidamente se volvió el comentario de la noche: “Si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”. La ironía, pronunciada con una sonrisa, fue leída como un “palito” elegante, en respuesta a una afirmación previa del propio Trump sobre el rol de Estados Unidos en Europa.
El intercambio se dio en un tono distendido, pero cargado de significado. “Usted observó recientemente que, si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”, deslizó el rey, provocando risas entre los invitados. Y remató con diplomacia: “Por supuesto, ambos amamos profundamente a nuestros primos franceses”.
No fue la única referencia punzante. Al inicio de su discurso, Carlos III también bromeó sobre las reformas en la Casa Blanca: “No puedo dejar de notar los ‘ajustes’ en el Ala Este… Lamento decir que nosotros hicimos nuestro propio intento de ‘reforma’ aquí en 1814”, dijo, evocando el incendio de Washington durante la guerra de 1812.
Incluso hubo una mención indirecta a Canadá y al Mundial de fútbol, con una frase que reforzó su estilo entre irónico y medido.
Trump, por su parte, optó por un tono elogioso, destacando la alianza histórica entre ambos países. Brindó por los “250 años de libertad estadounidense” y aseguró: “Que nuestros dos países permanezcan unidos para siempre en nombre de la justicia y la libertad”.
Pero más allá de los discursos, la velada también tuvo su capítulo de encanto. Melania Trump deslumbró con un vestido de alta costura de Dior en tono rosa pastel, de escote asimétrico y caída fluida, acompañado por guantes blancos largos que evocaron el glamour clásico de los años 50. Su elección transmitió delicadeza y sofisticación, en línea con un mensaje de cercanía y elegancia contenida.
LE PUEDE INTERESAR
Lenguado y miel: el banquete real de los Trump
LE PUEDE INTERESAR
Emotiva visita de Carlos y Camilla al memorial del 11-S
En contraste, Camilla apostó por un impactante vestido fucsia diseñado por la británica Fiona Clare. Con mangas largas, corte imperio y bordados brillantes, el diseño destacó por su intensidad y presencia.
Lo complementó con un imponente collar y pendientes de amatistas de la colección real, junto a pulseras Art Déco de diamantes y rubíes, piezas cargadas de historia.
La coincidencia cromática entre ambas -dos versiones del rosa- generó un armonioso diálogo visual que acompañó la escena política: elegancia, tradición y un toque de picardía diplomática en una noche donde cada detalle, incluso una frase, tuvo peso propio.
Trump y el rey Carlos III brindan en la cena de Estado / AP
Trump y su esposa Melania, junto a los reeyes Carlos y Camilla, al llegar a la cena en la Casa Blanca /AFP
Trump y el rey Carlos III brindan en la cena de Estado / AP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí