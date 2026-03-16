Merentiel sigue de racha y Paredes terminó tocado

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Miguel Merentiel volvió a ser clave para Boca en Santa Fe, ya que convirtió su cuarto tanto en lo que va del año. Y además alcanzó los 54 goles en el club, por lo que sigue escalando posiciones en la tabla de goleadores histórica del club.
El uruguayo no tuvo un partido sobresaliente, pero en la que tuvo, logró el empate: Bareiro estrelló una chilena en el travesaño y con un buen remate de derecha, Merentiel estampó el 1-1.
Sin dudas, la Bestia es uno de los delanteros más importantes que tuvo el club en los últimos años, sobre todo porque de a poco va dejando su huella. Y luego de una mala racha que tuvo al comienzo de año, cambió su racha y extendió su buen momento en los últimos partidos.
La noche fue negra para Boca, ya que volvió a perder y empieza a complicar su situación en el campeonato, ya que puede quedar afuera de los playoffs hoy si se dan una serie de resultados. Si bien restan seis encuentros, el Xeneize no levanta y para colmo, Leandro Paredes terminó tocado en su tobillo derecho. Además se mantiene al límite de las amarillas.
El volante campeón del mundo con la Selección Argentina terminó en el piso al cierre del primer tiempo, luego de que se le trabe el tobillo en el campo de juego. De inmediato, fue atendido por los médicos del Xeneize y luego de recibir un spray en la zona, continuó jugando.
Pese a completar el partido, Paredes mostró gestos de dolor en varias de las jugadas pero como capitán, quiso quedarse dentro de la cancha en un encuentro que fue negativo para el Xeneize.
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Y si bien no recibió una amarilla, se mantiene al límite por acumular cuatro. Y en el horizonte, se le vienen duelos claves a Boca en el Torneo Apertura, como los clásicos ante Independiente y River en el mes de abril.
Habrá que ver cómo sigue su situación durante la semana, ya que el mediocampista viene de recuperar semanas atrás de un esguince en el tobillo. Esa molestia lo hizo perderse los partidos ante Racing y Gimnasia de Chivilcoy. Más allá de su evaluación, seguramente dirá presente el domingo ante Instituto.
POR MES*
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