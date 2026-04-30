Rayos y tormentas amenazan suspender el GP de F1 de Miami

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A medida que crece la emoción por el Gran Premio de Miami, nubes de tormenta amenazan con empañar el evento. La FIA emitió un comunicado crítico respecto a las previsiones meteorológicas severas que podrían interrumpir durante la carrera, generando temores entre tanto en las escuderías y en los espectadores en general.
Si bien los primeros días del evento prometen emociones bajo el sol, el domingo en que se correrá la competencia se perfila como un clima totalmente adverso. Los meteorólogos predicen tormentas eléctricas, con lluvias intensas justo cuando los motores rugen. En tal sentido en Estados Unidos rige una ley que exige la suspensión inmediata de cualquier evento público al aire libre importante si se acercan tormentas eléctricas.
Esto significa que si cae un rayo, los espectadores se verán obligados a evacuar, y el helicóptero médico necesario para emergencias no podrá despegar, lo que efectivamente detendría todas las actividades en pista de manera abrupta.
Sin embargo, la Federación Internacional del Automovilismo busca calmar la tormenta de preocupación. Un portavoz de dicha entidad tranquilizó a los aficionados afirmando que “estamos monitoreando de cerca la previsión meteorológica para este fin de semana. Habiendo enfrentado una situación similar el año pasado en Miami con amenazas de tormentas eléctricas, tenemos un plan de contingencia en marcha y lo activaremos si es necesario para minimizar la interrupción del programa en pista.”
A pesar de las sombrías previsiones, informes internos revelan que la FIA se mantiene confiada en que la carrera se llevará a cabo según lo programado. Sin embargo, en un mundo donde la naturaleza puede ser impredecible, el organismo rector tiene la autoridad para ajustar la hora de inicio de la carrera, una medida que se implementó anteriormente durante el Gran Premio de Brasil 2024.
A medida que la anticipación crece por el regreso de la F1 tras una larga pausa, el estruendoso rugido de los motores podría ser reemplazado por el retumbar del trueno. ¿Resistirá el Gran Premio de Miami la tempestad? Los aficionados y los equipos esperan ansiosamente más desarrollos, con la esperanza de que el clima se mantenga para un espectacular enfrentamiento bajo el sol.
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Cabe recordar que la Fórmula Uno volverá a las pistas tras el impasse que tuvo por el conflicto bélico por lo que se cancelaron dos grandes premios: Bahréin y Arabia Saudita con la presencia de Franco Colapinto. La última carrera de la máxima categoría del automovilismo internacional se remonta al 29 de marzo con el GP de Japón, donde se impuso Kimi Antonelli (Mercedes). El joven piloto italiano también cruzó la meta en primer lugar en China.
A todo esto, de no surgir ningún imprevisto, la actividad comenzará mañana con la única tanda de ensayos a las 13:30 (hora argentina) y seguirá con la Clasificación Sprint, a partir de las 17:30. El sábado se correrá el segundo Sprint de la temporada (el primero tuvo como ganador a George Russell con Mercedes), que se largará a las 13; mientras que la clasificación tendrá lugar a las 17. En tanto, la carrera principal a 57 vueltas se pondrá en marcha a las 17. Todo se podrá ver por Fox Sports y Disney + Premium.
En lo que se refiere a Franco Colapinto llegará a Miami con un chasis nuevo de su Alpine; mientras que como se recordará el pasado domingo el piloto argentino realizó una exhibición en la ciudad de Buenos Aires que reunió a 600 mil espectadores.
LA MALDICIÓN DEL "POLEMAN"
En el caso del Gran Premio de Miami será la quinta oportunidad en la que la categoría visite dicho escenario; aunque hay una sorprendente estadística que se mantiene desde la primera edición.
El dato para destacar es que quien ha hecho la pole en la clasificación del sábado nunca pudo ganar la carrera el domingo. Desde el 2022 hasta este año, la “maldición de la pole” perdura.
El caso más llamativo tiene que ver con Max Verstappen en 2023, quien se quedó con la victoria tras largar desde la novena colocación en la grilla de partida. En aquella ocasión, el mejor tiempo de la tanda clasificatoria había quedado en manos de su compañero de equipo Red Bull, Sergio "Checo" Pérez.
En las ediciones 2022, 2024 y 2025, los ganadores de la carrera fueron precisamente Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piatri respectivamente, con la curiosidad de que ninguno de ellos había clasificado entre los dos primeros. En aquellas oportunidades, la pole había quedado en manos de Charles Leclerc, "Checo" Pérez y Verstappen.
El contraste con lo que va del 2026 es marcado. Las tres carreras disputadas hasta ahora quedaron en manos del "poleman". Este fin de semana, el dominio de Mercedes tendrá la oportunidad de romper una importante racha.
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