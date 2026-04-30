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Blockx no deja de sorprender, en el Masters 1000 de Madrid

Blockx no deja de sorprender, en el Masters 1000 de Madrid

EL FESTEJO DE ALEXANDER BLOCKX. EL BELGA ESTÁ EN SEMIFINALES DEL MASTERS 1000 DE MADRID / AP

30 de Abril de 2026 | 18:02

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El belga Alexander Blockx dio la gran sorpresa y eliminó al noruego y campeón defensor, Casper Ruud para meterse en las semifinales del Masters 1000 de Madrid.

Blockx, que actualmente ocupa el puesto número 69 del ranking ATP, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 36 minutos de juego.

De esta manera, Blockx, de solo 21 años, continúa con sus semanas soñadas en el cuarto torneo de M1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.

Por el lado de Ruud, esta derrota es más que dolorosa, ya que, no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.

Por su parte, el alemán Alexander Zverev cumplió con su condición de segundo favorito y tras imponerse por 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli se situó en la cuarta semifinal de su carrera en el Masters 1000 de Madrid que mañana disputará ante el belga Alexander Blockx.

El tenista, tercer jugador del mundo y dos veces campeón en Madrid (2018 y 2021 y otra más finalista en 2022) ha logrado situarse en su séptimo torneo M1000 de los últimos ocho.

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Por su parte, la otra semifinal la disputarán, el número uno del mundo Jannik Sinner, quien internará ganar su cuarto título de Masters 1000 con el francés Arthur Fils, uno de los jugadores más en forma del momento, que viene de ser campeón en el ATP 500 de Barcelona y que eliminó en tercera ronda el torneo madrileño al platense que Tomás Etcheverry, que a partir del lunes quedará confirmnado como la raqueta número uno del tenis argentino.

Sinner y Fils estarán jugando mañana no antes de las 11 (hora argentina); mientras que Blockx y Zverev se medirán cerca de las 15, en la "Caja Mágica" de Madrid. Ambos partidos serán televisados por ESPN.

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