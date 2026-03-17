Huracán rescató un punto en la Feliz

Huracán podría quedar fuera de los playoffs en la finalización de esta fecha 11 tras empatar sin goles con Aldosivi, en Mar del Plata, y acumular su segundo partido sin victoria.

El equipo de Diego Martínez llegaba a este encuentro tras perder 2-1 con River el pasado jueves en Parque de Los Patricios, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 puntos.

Por su parte, el equipo de Guillermo Farre venía de empatar 1-1 con Atlético Tucumán el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja anteúltimo con 4 puntos.

En un partido chato y friccionado, el ´Globo´ no pudo derrotar a uno de los equipos con menos puntaje de la temporada y se mantiene octavo con 13 puntos. Su performance no convenció, y a pesar de haber estado lejos de su mejor versión, dejó muchas dudas en su funcionamiento colectivo.

Por su parte, el Tiburón se mantiene en el anteúltimo puesto con 5 puntos, y ayer tenñia la chance de ganar para salir de los últimos puestos.