VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir
La Provincia le reclamo en la Corte a la Nación una deuda de $2,2 billones
Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos
Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Trump pospone su viaje a China y se enfoca en la guerra en Medio Oriente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La tormenta golpeó con fuerza en varios puntos del país. Por caso, en el Gran Buenos Aires, había anoche todavía 20 mil usuarios sin luz, en un cuadro asociado con los problemas generados en el tendido por el viento y la lluvia. Se calculaba que más temprano eran unos 40 mil los usuarios afectados. En tanto, en algunos puntos del Conurbano se reportaron daños en construcciones, como la voladura de chapas, a raíz de las fuertes ráfagas.
El mal tiempo se extendió por buena parte del territorio nacional. En particular, desde el área central hacia el norte del país. Mar del Plata, Rosario y Córdoba padecieron con la caída de agua y las ráfagas de viento que provocaron destrozos y medidas preventivas por parte de las autoridades.
En Mar del Plata, a raíz de la alerta amarilla, el municipio suspendió las clases en todos los niveles y modalidades, en instituciones estatales y privadas, para los turnos tarde y nocturno. Esta decisión se sumó a la suspensión ya comunicada para el turno mañana.
Rosario también sufrió las consecuencias del temporal, con 40 milímetros de agua, árboles caídos y diversas calles anegadas en la zona céntrica. También se registraron fuertes lluvias en Venado Tuerto, Firmat y Casilda, aunque sin tanta intensidad como sucedió en Rosario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí