El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias

La tormenta golpeó con fuerza en varios puntos del país. Por caso, en el Gran Buenos Aires, había anoche todavía 20 mil usuarios sin luz, en un cuadro asociado con los problemas generados en el tendido por el viento y la lluvia. Se calculaba que más temprano eran unos 40 mil los usuarios afectados. En tanto, en algunos puntos del Conurbano se reportaron daños en construcciones, como la voladura de chapas, a raíz de las fuertes ráfagas.

El mal tiempo se extendió por buena parte del territorio nacional. En particular, desde el área central hacia el norte del país. Mar del Plata, Rosario y Córdoba padecieron con la caída de agua y las ráfagas de viento que provocaron destrozos y medidas preventivas por parte de las autoridades.

En Mar del Plata, a raíz de la alerta amarilla, el municipio suspendió las clases en todos los niveles y modalidades, en instituciones estatales y privadas, para los turnos tarde y nocturno. Esta decisión se sumó a la suspensión ya comunicada para el turno mañana.

Rosario también sufrió las consecuencias del temporal, con 40 milímetros de agua, árboles caídos y diversas calles anegadas en la zona céntrica. También se registraron fuertes lluvias en Venado Tuerto, Firmat y Casilda, aunque sin tanta intensidad como sucedió en Rosario.