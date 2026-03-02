Acassuso, invicto y puntero en la Zona A de la Primera Nacional

Acassuso le birló el punto a san telmo en el final del encuentro / X

En un domingo a puro fútbol en la Primera Nacional, Acassuso derrotó 3-2 a San Telmo en condición de visitante y es el nuevo líder de la Zona A con 9 puntos. En tanto que en el Grupo B, Gimnasia y Tiro de Salta también lidera lidera con puntaje ideal.

Siguiendo esta línea, en un partidazo el Canbombero comenzó ganando con los goles de Juan Motroni y Martín Batallín en el amanecer del encuentro, pero en el final de la primera mitad, Ramiro Reynoso en un abrir y cerrar de ojos logró la paridad para el conjunto quemero. Mientras que a los 35 minutos del complemento, David Escalante le dio el triunfo a los dirigidos a Acassuso.

Al mismo tiempo, en Floresta, All Boys y Ciudad Bolívar igualaron sin goles. Con este resultado, las Águilas Celestes sumaron su tercer empate consecutivo y todavía no ganaron desde el ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional. Por su parte, Godoy Cruz y Dep. Madryn repitieron el resultado en Mendoza, con incidente stras el pitazo final.

Por su parte, Dep. Morón derrotó 2-0 a Central Norte en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los tantos del Gallito los conviriteron Santiago Kubiszynn y Juan Olivares, desde los doce pasos. Midland también ganó como local con los goles de Lautaro Díaz y Emilio Porro frente a Colegiales.

En Jujuy, Gimnasia venció 1-0 a Quilmes en el Estadio 23 de Agosto. Hugo Soria convirtió el gol para el Lobo a lo 7 minutos de juego. Güemes también ganó por la mínima, pero 2-1 en Santiago del Estero frente a Chacarita. El Funebrero comenzó ganando con el tanto de Alvaro Cuello. Más tarde, Santiago Sala y Emilio Lazza revirtieron el resultado.

Además, San Martín en Tucumán igualó ante Maipú. Lucas Faggioli y Mirko Bonfigli, convirtieron para los mendocinos, mientras que Lautaro Ovando marcó por duplicado para el Ciruja. En tanto que Racing (C) y Mitre igualaron 0-0.

Por último, Almirante Brown se impuso 1-0 con gol de Santiago Vera a Estudiantes de Caseros; Atlético Rafaela hizo lo propio ante Temperley con gol del ex Estudiantes Martiniano Moreno; mientras que Tistan Suarez con doblete de Maxi Álvarez le ganó 2-1 a San Martín (SJ), Funez había abierto el marcador.