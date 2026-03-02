Acassuso, invicto y puntero en la Zona A de la Primera Nacional

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
En un domingo a puro fútbol en la Primera Nacional, Acassuso derrotó 3-2 a San Telmo en condición de visitante y es el nuevo líder de la Zona A con 9 puntos. En tanto que en el Grupo B, Gimnasia y Tiro de Salta también lidera lidera con puntaje ideal.
Siguiendo esta línea, en un partidazo el Canbombero comenzó ganando con los goles de Juan Motroni y Martín Batallín en el amanecer del encuentro, pero en el final de la primera mitad, Ramiro Reynoso en un abrir y cerrar de ojos logró la paridad para el conjunto quemero. Mientras que a los 35 minutos del complemento, David Escalante le dio el triunfo a los dirigidos a Acassuso.
Al mismo tiempo, en Floresta, All Boys y Ciudad Bolívar igualaron sin goles. Con este resultado, las Águilas Celestes sumaron su tercer empate consecutivo y todavía no ganaron desde el ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional. Por su parte, Godoy Cruz y Dep. Madryn repitieron el resultado en Mendoza, con incidente stras el pitazo final.
Por su parte, Dep. Morón derrotó 2-0 a Central Norte en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los tantos del Gallito los conviriteron Santiago Kubiszynn y Juan Olivares, desde los doce pasos. Midland también ganó como local con los goles de Lautaro Díaz y Emilio Porro frente a Colegiales.
En Jujuy, Gimnasia venció 1-0 a Quilmes en el Estadio 23 de Agosto. Hugo Soria convirtió el gol para el Lobo a lo 7 minutos de juego. Güemes también ganó por la mínima, pero 2-1 en Santiago del Estero frente a Chacarita. El Funebrero comenzó ganando con el tanto de Alvaro Cuello. Más tarde, Santiago Sala y Emilio Lazza revirtieron el resultado.
Además, San Martín en Tucumán igualó ante Maipú. Lucas Faggioli y Mirko Bonfigli, convirtieron para los mendocinos, mientras que Lautaro Ovando marcó por duplicado para el Ciruja. En tanto que Racing (C) y Mitre igualaron 0-0.
Darderi se recuperó y se coronó en Santiago
El clásico platense de vóley fue para Gimnasia
Por último, Almirante Brown se impuso 1-0 con gol de Santiago Vera a Estudiantes de Caseros; Atlético Rafaela hizo lo propio ante Temperley con gol del ex Estudiantes Martiniano Moreno; mientras que Tistan Suarez con doblete de Maxi Álvarez le ganó 2-1 a San Martín (SJ), Funez había abierto el marcador.
