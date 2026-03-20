Apuñaló a su pareja tras acusarla de infidelidad

“La apuñalé”: cayó tras atacar a una mujer de 35 años en La Plata/ EL DIA

En medio de un contexto alarmante por la cantidad de hechos de violencia de género en la provincia, un nuevo caso ocurrido en La Plata volvió a encender las alertas: una mujer de 35 años fue apuñalada por su pareja en su vivienda.

El grave hecho se registró en una casa ubicada en 54 entre 158 y 159, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado de emergencia que advertía sobre una mujer gravemente herida. Al arribar al lugar, se encontraron con una escena estremecedora.

Según informaron fuentes del caso, un hombre de 35 años salió de la vivienda y confesó ante los agentes: “la apuñalé”. Detrás de él, un menor de edad alertó que su madre se encontraba herida en el interior del domicilio.

De inmediato, los policías redujeron al sospechoso e ingresaron a la casa, donde encontraron a la víctima recostada sobre un sillón, con al menos tres heridas cortopunzantes: dos en el pecho y una en la zona de las costillas.

De acuerdo a su propio testimonio, el ataque se produjo en el marco de una discusión de pareja, cuando el agresor la acusó de haberlo engañado y, en ese contexto, la atacó con un arma blanca.

En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo facón que se encontraba en el suelo de una de las habitaciones. Además, hallaron una escopeta recortada cargada sobre una cama, lo que incrementó la gravedad del cuadro al momento del procedimiento.

Una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente y recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Voceros indicaron que la causa quedó en manos de la UFI N°6 de La Plata, que dispuso la aprehensión del acusado y avanza con las actuaciones correspondientes en el marco de una investigación por tentativa de femicidio.

El caso se inscribe en una problemática que lejos está de ser aislada. Un informe reciente del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reveló que durante 2025 se iniciaron 146.046 causas penales vinculadas a violencia familiar y de género, lo que representa el 14,1% del total de expedientes judiciales.

Lo cierto es que mientras la Justicia avanza con la investigación, el episodio ocurrido en La Plata vuelve a poner en evidencia la gravedad de una problemática que, en muchos casos, comienza puertas adentro y puede escalar hasta situaciones extremas, donde la vida de las víctimas queda al borde de un desenlace fatal.