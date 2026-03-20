Procesamiento por el colapso de un depósito

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Roxana Aloise pasó por tribunales y se negó a declarar. Para la Justicia, la empresaria es responsable directa del grave siniestro
La Justicia procesó a Roxana Aloise por el incendio ocurrido el 16 de julio de 2025 en el depósito de Aloise Tecno, en La Plata. La empresaria se presentó ante el juzgado, optó por no declarar y quedó imputada como responsable del lugar donde se habría iniciado el fuego. El siniestro, registrado en Diagonal 77 y 48, provocó importantes daños materiales en viviendas linderas y afectó durante meses la vida cotidiana de los vecinos.
La investigación judicial sostiene que el foco ígneo se originó en ese depósito. El procesamiento representa un avance en la causa penal, aunque aún no implica una definición sobre la responsabilidad final de la empresaria.
En ese marco, la Justicia continúa analizando las pruebas reunidas en torno a los daños estructurales y las consecuencias que dejó el incendio.
El caso también estuvo marcado por demoras. Aloise ya había faltado a una indagatoria el 19 de febrero, y su defensa argumentó en ese momento que no había sido notificada correctamente.
Esa situación generó malestar entre los damnificados, que consideran que el expediente avanza con lentitud.
Una de las vecinas afectadas, Verónica Salvi, quien perdió su vivienda, cuestionó el ritmo de la investigación en una entrevista reciente. “La Justicia Penal, con la cantidad de pruebas que hay hoy, no avanza porque evidentemente otorga concesiones cuando los acusados son poderosos”, sostuvo indignada.
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