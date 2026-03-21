Desafío en bici de 24 horas en homenaje a Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora cada 2 de abril, este año se realizará por primera vez la propuesta “24 horas pedaleando por Malvinas”. La actividad tendrá lugar los días 4 y 5 de abril en la República de los Niños, en Gonnet, y busca rendir homenaje a los excombatientes del conflicto de 1982.

La iniciativa es organizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), en el marco de la Semana del Deporte por Malvinas, del 2 al 5 de abril.

La competencia se organizará en formato de postas, con equipos de 12 ciclistas: cada integrante tendrá que pedalear dos horas hasta completar las 24 horas. La inscripción es gratuita a través de Instagram (@carrera24hrspormalvinas).