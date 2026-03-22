Así funcionarán los servicios en La Plata durante el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo

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Por el día no laborable de mañana y el feriado nacional del martes (Día de la Memoria) se dio a conocer el siguiente esquema de servicios:
El servicio de recolección de residuos la recolección de residuos será normal hoy y no operará mañana.
Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas en ambas jornadas. El Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través del 107
La Municipalidad informó que el CAM no atenderá en ambas jornadas. Se retomará la atención el miércoles 25 de marzo..
El Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 12 los dos días y la República de los Niños funcionará únicamente como parque, sin actividades pedagógicas.
El Sistema de Estacionamiento Medido funcionará hoy con normalidad, pero mañana no.
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El Mercado Bonaerense La Plata estará cerrado hoy (como es habitual) y mañana abrirá de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional Mayorista funcionará normal hoy y cerrará mañana.
Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.
Estará abierto para visitas de 7:30 a 15, su administración operará de 8 a 11:30 y los servicios ingresarán hasta las 11-
La oficina de Publicidad de EL DIA estará abierta hoy de 9 a 16 y cerrada mañana.
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