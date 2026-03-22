La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria

En una ceremonia íntima y cargada de simbolismo, el jueves fueron esparcidas las cenizas de Tomy, el histórico chimpancé del ex zoológico de La Plata. La despedida fue organizada por personas que lo acompañaron durante años, entre ellas su cuidador, quien compartió detalles e imágenes del momento.

Antes de depositar sus restos en la tierra, se realizó un gesto que buscó trascender lo simbólico: se plantó un joven lapacho de flores rosadas, que crecerá en ese mismo espacio y se nutrirá de los restos del animal. La iniciativa apunta a transformar la despedida en un acto de continuidad con la naturaleza.

Según explicaron quienes participaron del homenaje, el árbol no solo recordará a Tomy, sino que además aportará vida al entorno, generando flores que servirán de alimento para mariposas, colibríes y otras aves que habitan o visitan el lugar, un espacio natural que también será utilizado con fines educativos.

La propuesta busca transmitir a las nuevas generaciones una mirada distinta sobre el vínculo con los animales, promoviendo la idea de que la naturaleza es un entorno compartido y que los animales deben ser considerados como sujetos que forman parte de ella, y no como objetos.

En ese sentido, la ceremonia también tuvo un mensaje de fondo: avanzar hacia una convivencia más respetuosa con la fauna silvestre y reflexionar sobre el rol humano en su protección. “Que llegue el día en que no tengamos que encerrar a un animal para protegerlo del lado oscuro de la humanidad”, fue una de las frases evocadas durante la despedida, en línea con el pensamiento de la primatóloga Jane Goodall.

La historia de Tomy

El Bioparque La Plata informó ayer el fallecimiento de “Tomy”, el chimpancé de 49 años que residía en el predio del Paseo del Bosque desde hace más de cuatro décadas. La muerte fue constatada por el Servicio Veterinario, luego de que sus cuidadores lo encontraran sin respuesta en su recinto externo, informó la Municipalidad.

Según se detalló desde la Comuna, “Tomy” no presentaba enfermedades y se encontraba bajo seguimiento permanente del equipo del Bioparque. Durante la jornada mantuvo un comportamiento habitual, recibió su alimentación y compartió la rutina diaria con sus cuidadores, se detalló. Pasadas las 13, al no responder a los llamados, se dio aviso al área veterinaria, que constató su fallecimiento.

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Tomy fue protagonista de una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la Ciudad: el día en que se escapó del entonces Zoológico y obligó a evacuar el paseo.

Ocurrió el 24 de julio de 1997 y fue tapa del diario EL DIA al día siguiente. Tomy tenía entonces 22 años y protagonizó una fuga tan inesperada como singular. Según relató publicado en el artículo, el chimpancé logró salir de su jaula tras una maniobra insólita: con la ayuda de un carpincho, que mordió una rama hasta derribarla y convertirla en un improvisado puente.

La escena desató un revuelo generalizado. Visitantes y trabajadores debieron ser evacuados mientras Tomy recorría el predio, resistiéndose a volver al encierro. “No quería volver a su jaula por nada del mundo”, tituló la crónica de aquel día, que describió una persecución que se extendió durante varias horas.

En el operativo intervinieron cuidadores, veterinarios y hasta bomberos. Finalmente, para evitar riesgos, se le suministró una dosis de tranquilizante mezclada con agua y bananas, logrando que el chimpancé regresara por sus propios medios a su recinto, poniendo fin a una fuga que mantuvo en vilo a toda La Plata.