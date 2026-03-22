Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria

La emotiva despedida de Tomy: esparcieron las cenizas del chimpancé y plantaron un árbol en su memoria
22 de Marzo de 2026 | 18:56

Escuchar esta nota

En una ceremonia íntima y cargada de simbolismo, el jueves fueron esparcidas las cenizas de Tomy, el histórico chimpancé del ex zoológico de La Plata. La despedida fue organizada por personas que lo acompañaron durante años, entre ellas su cuidador, quien compartió detalles e imágenes del momento.

Antes de depositar sus restos en la tierra, se realizó un gesto que buscó trascender lo simbólico: se plantó un joven lapacho de flores rosadas, que crecerá en ese mismo espacio y se nutrirá de los restos del animal. La iniciativa apunta a transformar la despedida en un acto de continuidad con la naturaleza.

Según explicaron quienes participaron del homenaje, el árbol no solo recordará a Tomy, sino que además aportará vida al entorno, generando flores que servirán de alimento para mariposas, colibríes y otras aves que habitan o visitan el lugar, un espacio natural que también será utilizado con fines educativos.

La propuesta busca transmitir a las nuevas generaciones una mirada distinta sobre el vínculo con los animales, promoviendo la idea de que la naturaleza es un entorno compartido y que los animales deben ser considerados como sujetos que forman parte de ella, y no como objetos.

En ese sentido, la ceremonia también tuvo un mensaje de fondo: avanzar hacia una convivencia más respetuosa con la fauna silvestre y reflexionar sobre el rol humano en su protección. “Que llegue el día en que no tengamos que encerrar a un animal para protegerlo del lado oscuro de la humanidad”, fue una de las frases evocadas durante la despedida, en línea con el pensamiento de la primatóloga Jane Goodall.

La historia de Tomy

El Bioparque La Plata informó ayer el fallecimiento de “Tomy”, el chimpancé de 49 años que residía en el predio del Paseo del Bosque desde hace más de cuatro décadas. La muerte fue constatada por el Servicio Veterinario, luego de que sus cuidadores lo encontraran sin respuesta en su recinto externo, informó la Municipalidad.

Según se detalló desde la Comuna, “Tomy” no presentaba enfermedades y se encontraba bajo seguimiento permanente del equipo del Bioparque. Durante la jornada mantuvo un comportamiento habitual, recibió su alimentación y compartió la rutina diaria con sus cuidadores, se detalló. Pasadas las 13, al no responder a los llamados, se dio aviso al área veterinaria, que constató su fallecimiento.

LEA TAMBIÉN

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

Tomy fue protagonista de una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de la Ciudad: el día en que se escapó del entonces Zoológico y obligó a evacuar el paseo. 

Ocurrió el 24 de julio de 1997 y fue tapa del diario EL DIA al día siguiente. Tomy tenía entonces 22 años y protagonizó una fuga tan inesperada como singular. Según relató publicado en el artículo, el chimpancé logró salir de su jaula tras una maniobra insólita: con la ayuda de un carpincho, que mordió una rama hasta derribarla y convertirla en un improvisado puente.

La escena desató un revuelo generalizado. Visitantes y trabajadores debieron ser evacuados mientras Tomy recorría el predio, resistiéndose a volver al encierro. “No quería volver a su jaula por nada del mundo”, tituló la crónica de aquel día, que describió una persecución que se extendió durante varias horas.

En el operativo intervinieron cuidadores, veterinarios y hasta bomberos. Finalmente, para evitar riesgos, se le suministró una dosis de tranquilizante mezclada con agua y bananas, logrando que el chimpancé regresara por sus propios medios a su recinto, poniendo fin a una fuga que mantuvo en vilo a toda La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- "Tomy tomaba mate con nosotros", la emotiva anécdota del veterinario del chimpancé del ex Zoo de La Plata

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

El incómodo podio del que Medina busca salir

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo

Estreno de gol para Castillo que amargó a Domínguez

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios
Últimas noticias de La Ciudad

Así funcionarán los servicios en La Plata durante el día no laborable del 23 y el feriado del 24 de marzo

Plan de obras y resguardo de la comunidad: reunión clave por la escuela de La Plata con clases suspendidas por asbesto

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y vecinos denuncian que siguen con cortes de luz en los barrios

La empresa de recolección de basura ¿la recoge o la tira?
Policiales
VIDEO. La Plata: se hizo pasar por cliente, le robó la recaudación a una panadería y se dio a la fuga
La policía frustró un robo en una maderera de Los Hornos
Festejos en el Club Los Tilos: un portón aplastó a una joven, sobrevivió y quedó internada en La Plata
Asesinaron a un hombre tras una pelea afuera de un bar de San Miguel: cuatro “patovicas” detenidos
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
Deportes
River, con un gol de penal de Montiel, le gana 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto
VIDEO. Castillo tuvo su estreno goleador en Brasil y lo sufrió el equipo de Domínguez
Gastón Benedetti fue desafectado de la convocatoria y se pierde el choque ante Central Córdoba
Etcheverry, a paso firme en Miami: venció a Jódar y se mete por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000
VIDEO. Con gol de Messi, el Inter Miami venció 3 a 2 a New York City y escala a la punta de la Conferencia Este
Información General
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Daniela Ballester contó por primera vez cómo vivió el ACV y el momento en que pidió ayuda
“Decí Viva Perón”: el cruce entre Mirtha y Dady Brieva que se volvió viral
El Chino Volpato contó cómo superó la grave enfermedad que tuvo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla