Desde monedas de oro hasta energizantes: las propuestas comerciales descubiertas tras el Caso $Libra

La noche del 10 de noviembre de 2024 albergó un encuentro clave en la Quinta de Olivos. Entre piezas de ópera, el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli dialogaron sobre un proyecto ambicioso. La iniciativa buscaba lanzar al mercado monedas de oro y plata con el perfil del mandatario.

Sin embargo, la propuesta fracasó de forma abrupta tras el estallido del escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) descubrió los detalles de esta operatoria al peritar el teléfono celular de Novelli.

Los investigadores judiciales hallaron un grupo virtual denominado "Proj. Argentina". Este espacio de comunicación contaba con la participación de Novelli, Iván Canales Vandewijngaerden (director de la consultora ICV Advisors) y Gregor Beck, directivo del Bank von Roll suizo y de la distribuidora europea Degussa Goldhandel.

Los mensajes intercambiados permitieron reconstruir la planificación del negocio. Los avances de este grupo coincidieron con diversas reuniones oficiales en la Casa Rosada junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diseño propuesto exhibía el rostro de Milei fusionado con la melena de un león, acompañado por la frase "¡Viva la libertad carajo!" y un sol radiante en el reverso. Durante octubre, el equipo debatió la conveniencia legal de acuñar una moneda oficial avalada por el Banco Central o una medalla, para evitar altas cargas impositivas en mercados internacionales como Estados Unidos y Alemania. Ante un posible escenario adverso, los empresarios también evaluaron un plan alternativo enfocado en la venta de indumentaria, bebidas energizantes y motosierras con la marca presidencial.

Los cálculos financieros del grupo estimaron un valor de 3.150 dólares para la pieza de oro y 50 dólares para la de plata, montos a los que se debía sumar el IVA. El plan de negocios proyectó ganancias netas de 231 mil dólares para cada parte involucrada y un aporte de 154 mil dólares destinado a supuestos fines educativos.

A pesar del entusiasmo inicial, las resistencias de otros sectores del Gobierno frenaron la iniciativa a mediados de noviembre. Ante esta pausa temporal, Novelli redirigió su atención de inmediato y, pocos días después, introdujo en la Casa de Gobierno al operador estadounidense Hayden Mark Davis, figura central en la posterior y polémica emisión del activo digital Libra.

En la actualidad, todo el material probatorio forma parte del expediente a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi.