La denuncia de Juana Tinelli, ¿se le vuelve en contra?

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Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios
El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo
La moneda de oro del Presidente, el plan que el caso $Libra truncó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump
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La denuncia que Juana Tinelli hizo por amenazas telefónicas, en la que acusó a Gustavo Scaglione, fue desestimada, y ahora podría volversele en contra. “El denunciado inicia acciones legales por falsa denuncia”, adelantó Marina Calabró sobre el dueño de Telefe y América.
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