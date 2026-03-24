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Espectáculos |BREVES DE LA FARÁNDULA

La denuncia de Juana Tinelli, ¿se le vuelve en contra?

La denuncia de Juana Tinelli, ¿se le vuelve en contra?
24 de Marzo de 2026 | 04:28
Edición impresa

La denuncia que Juana Tinelli hizo por amenazas telefónicas, en la que acusó a Gustavo Scaglione, fue desestimada, y ahora podría volversele en contra. “El denunciado inicia acciones legales por falsa denuncia”, adelantó Marina Calabró sobre el dueño de Telefe y América.

 

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