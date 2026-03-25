Casi a la altura de Récord Guinness: Adolfo Gaich y su hat trick para Estudiantes en cinco toques, mejor que Salah

La noche de Adolfo Gaich quedó marcada por una eficacia fuera de lo común. En apenas 18 minutos en cancha, el delantero convirtió tres goles para Estudiantes y firmó una actuación que roza lo extraordinario por la mínima cantidad de intervenciones que necesitó para lograrlo.

El hat trick llegó con una secuencia quirúrgica: dos cabezazos y una definición de derecha que reflejaron precisión, oportunismo y lectura de juego. Pero el dato que lo vuelve aún más impactante es otro: Gaich necesitó solo cinco toques para marcar sus tres goles. Algunos hablan que Romario una vez metió tres con tres toques, aún no comprobado.

Ese nivel de contundencia lo ubica en un lugar destacado a nivel internacional. Con esa marca, superó registros recientes como el del sueco Felix Strängborn, que había logrado una cifra similar con más intervenciones, y también quedó por encima de delanteros como Sebastián Tagliabúe y el montenegrino Milutin Osmajic.

Incluso, su rendimiento fue más eficiente que el de Mohamed Salah en una de sus noches más goleadoras con el Liverpool, donde necesitó más toques para convertir la misma cantidad de goles en una goleada histórica.

El récord Guinness de tres goles o hat trick en menos tiempo fue en un partido amateur entre Ross County y Nairn County, en los pies del jugador escocés Tommy Ross.