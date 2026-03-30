Claudio Tapia reivindicó su trabajo al frente de AFA

Claudio Tapia celebró los nueve años de gestión al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con un posteo a través de las redes sociales, donde destacó “un ciclo marcado por logros deportivos, ordenamiento institucional y crecimiento económico”.

“Si miro hacia atrás, veo un camino lleno de cambios, desafíos y momentos que nos marcaron para siempre. Todo era muy distinto, pero hay algo que nunca cambió: mi amor por esta Casa, por la Selección y por el fútbol argentino. Fueron 9 años de entrega total. Con aciertos, con errores... porque ¿quién no? Pero cada decisión la tomé con el corazón, pensando siempre en lo mejor para nuestro fútbol. Muchas veces se ven los logros, los festejos, las vueltas olímpicas... Pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás”, expresó el mandamás en el comienzo de su comunicado.

A su vez, volvió a hacer mención de su decisión tomada en 2018 para que Lionel Scaloni se transforme en el técnico de la Selección Argentina, con respecto a todo lo que sucedió luego: “Yo estuve y estoy. Poniendo la cara, el pecho y el corazón en cada momento. Fui yo quien eligió a un técnico ‘sin experiencia’. Y me señalaron, me cuestionaron. Pero nunca dudé”. En esta sintonía, agregó: “Un equipo que no se conformó con América... que fue por todo, por el Mundo... y lo alcanzó”.

Por otro lado, destacó la modernización administrativa mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras en los procesos de control y gestión. Mientras que en lo económico, indicó un incremento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración que permitió sostener las competiciones e invertir en infraestructura y capacitación.

Para concluir el comunicado, el máximo mandatario de la casa madre del fútbol argentino declaró: “Si algo tengo claro después de estos 9 años es que este camino se construyó con convicción, con sacrificio. Esto recién arranca”.